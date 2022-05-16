كل سنة وأنتِ صريحة ووفية.. إليسا تهنئ أصالة بمناسبة عيد ميلادها

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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698039/كل-سنة-وأنت-صريحة-ووفية-إليسا-تهنئ-أصالة-بمناسبة-عيد-ميلادها

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا على تهنئة المطربة السورية أصالة بمناسبة عيد ميلادها، معبرة عن فخرها بصداقتهما.

دوت الخليج يرصد تهنئة إليسا لأصالة بمناسبة عيد ميلادها.

غردت إليسا عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلة: "‏كل سنة وأنت متل ما أنت، صريحة ووفية وصادقة وبتحبي من كل قلبك وولا مرة ما كنتي موجودة كرمال يللي بتحبيهن بحبك كتير ‎ وفخورة بصداقتنا".

إليسا تشارك في الانتحابات

من جانبه، حرصت النجمة إليسا، على المشاركة في الانتخابات النيابية اللبنانية والإدلاء بصوتها، في مسقط رأسها في دير الأحمر، واستقبلها الأهالى بالزغاريط والالتفاف حولها قبل الصعود للانتخاب.

طرحت الفنانة اللبنانية إليسا أغنية "من أول دقيقة" التي تتعاون فيها مع المطرب المغربي سعد لمجرد

أغنية من أول دقيقة" كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلمات الأغنية:

بغير من عيني وأنا شايفك وده اللي وصلت ليه لو اسمع اسمي بشفايفـك بقولك كرريه وعمري ما هقدر اوصفلك بحبك قـد ايه إرسمني في ليلك نجمة ضيها يلمع في العين إكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين انا نفسي اعيش فوق عمري يا حبيبي معاك عمرين لو تطلبي مني عينيا لو تطلبي عمري كمان هديكي سنيني الجيا وهكون راضي وفرحان انتي اللي وجودك جنبي حسسني ان انا انسان

ده من اول دقيقة لحبك قلبي مال.. عرفت بميت طريقة أغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال ده من اول دقيقة لحبك قلبي مال.. عرفتي بميت طريقة تغيري حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال

أنا عايزاك تفضل جنبي سندي وفارس أحلامي قلبي في قربك متطمن خليك دايما ادامي ده انا قبل ما بنطق كلمة بتكمل ليا كلامي ده وجـودك بيكملني خليتي حياتي حياة إحساسي بحبك خدني وانا هفضل ماشـي وراه حضنك يا حبيبتي لا يمكن لو ثانية أعيش بـراه فيه واحدة تمللي في ضهرك و في ضعفـــك هتقويك تؤمرها حبيبي وأمرك هتقول شبيك لبيك جنبك ولآخرعمرك هتعيش علشان ترضيك

ده من اول دقيقة لحبك قلبي مال.. عرفت بميت طريقة أغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال ده من اول دقيقة لحبك قلبي مال.. عرفتي بميت طريقة تغيري حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال