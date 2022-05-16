سفير فرنسا بالقاهرة : علاقات متميزة بين البلدين والرئيسين السيسي وماكرون

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 01:25 مساءً - أكد سفير فرنسا بالقاهرة مارك باريتي، على عمق العلاقات المتميزة التي تربط بين بلاده ومصر ولاسيما على الصعيد السياسي بين رئيسي الدولتين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووصف بارينى - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - مصر بأنها "شريك أساسي" لفرنسا نظرا لثقلها فى المنطقة سياسيا وتاريخيا وديموغرافيا وثقافيا.

وتابع " بالنسبة لنا فإن مصر دولة مهمة للغاية"، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة زيارات متبادلة بين الجانبين.

وأوضح السفير الفرنسي أن بلاده ومصر تربطهما "علاقات استثنائية" حيث قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة فرنسا عدة مرات والرئيس ماكرون زار مصر أيضا بخلاف الزيارات المتبادلة بين الوزراء من الجانبين.

وأوضح باريتى أن العلاقات بين البلدين على المستوى الاقتصادى والثقافي تتطور بشكل سريع.

وفيما يخص التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى حيث يحتفل الجانبان هذا العام بمرور خمسة وأربعين سنة على تأسيسه، أشاد السفير الفرنسى بالعلاقات المصرية الأوروبية ووصفها بأنها "أساسية" بالنسبة لفرنسا والاتحاد الأوروبى نظرا لأهمية مصر فى المنطقة.

وأشار إلى أن هذه العلاقات تتطور بطريقة متناغمة فى جميع المجالات التى تفيد مصر والاتحاد الأوروبى في نفس الوقت.

وحول مشروع تطوير ترام الرمل بالإسكندرية والذى قام وفد الاتحاد الأوروبي والسفارات الأوروبية بزيارته مؤخرا في إطار الاحتفال بشهر أوروبا، وصف السفير الفرنسى المشروع بأنه "مهم للغاية" لأنه سيسهم فى جهود مصر لمواجهة التلوث والاحتباس الحرارى، بالإضافة إلى كونه سيسهل الحياة على مواطني مدينة الإسكندرية باعتبار الترام وسيلة نقل يرتادها عدد كبير من السكان يوميا .

وأكد أهمية العمل على تشجيع التنقل المستدام من خلال وسائل النقل الجماعية، معبرا عن سعادته لمشاركة فرنسا من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم مشروعات للنقل فى مصر ومن بينها مشروع تحويل قطار أبو قير بالإسكندرية وأيضا مشروع تطوير ترام الرمل بالإسكندرية.