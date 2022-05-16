الحكومة تنفى إلغاء مسابقة الـ ”30 ألف معلم” نتيجة لعدم توافر مخصصات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 01:25 مساءً - انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء مسابقة الـ " 30 ألف معلم" نتيجة لعدم توافر مخصصات مالية بالموازنة الجديدة 2022/2023، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء مسابقة الـ " 30 ألف معلم" نتيجة لعدم توافر مخصصات مالية بالموازنة الجديدة 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن مسابقة الـ 30 ألف معلم قائمة كما هي دون إلغاء، وسيتم الإعلان عن كافة تفاصيل المسابقة بشكل رسمي في مؤتمر صحفي خلال الفترة المقبلة، مُوضحةً أنه جاري العمل على إعداد وتحديد المواصفات الفنية والتربوية لاختيار معلمين ذوي كفاءة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن يتم التقديم في المسابقة إلكترونياً على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: "jobs.caoa.gov.eg".

وفي سياق متصل، تم حصر نسب العجز في المعلمين في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك تحديد نسب العجز في كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافية، وذلك لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدرجي، حيث سيتم طرح المسابقة وفقاً للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز، وستشمل التعيينات العمل بالمدارس الحكومية الرسمية اللغات والعربي.

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