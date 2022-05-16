القومي للمرأة يعقد اجتماعًا تنسيقيا مع مركز بصيرة لبحوث الرأي العام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 01:25 مساءً - عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعًا تنسيقيا مع مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ عدداً من الأنشطة الخاصة بمشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" والتي تركز علي تعزيز جمع البيانات المصنفة ونشر المعرفة حول تمكين المرأة وذلك بحضور عدد من ممثلي المجلس ومركز بصيرة.

تناول الاجتماع مناقشة عددا من الموضوعات الهامة التى تهدف لتحقيق استفادة المرأة من الخدمات العامة المقدمة، ودعم عمليات جمع البيانات والمعلومات المصنفة في مصر وأهميتها لتعزيز صنع السياسات المراعية لقضايا تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، بالاضافة الى مناقشة أهمية إعداد ونشر عدد من أوراق السياسات التي تهدف إلى وضع رؤية واضحة أمام صناع القرار في مصر.

كما تم مناقشة عقد عدد من الأنشطة وورش العمل خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية لتحسين القدرات المؤسسية والبشرية وجمع وتحليل وإنتاج البيانات والمؤشرات المصنفة للمرأة والرجل.

يذكر أن مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" يتم ينفذه المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع كل من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.