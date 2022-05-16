بدء أعمال الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط فى «لوجوس».. اليوم

جدة - نرمين السيد - يشهد مركز "لوجوس" بالمقر البابوى فى دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، اليوم، بدء فعاليات الجمعية العامة الثانية عشرة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، بمشاركة 17 بطريركًا ورئيس كنيسة، وبإجمالى 21 كنيسة مُمَثَّلة بوفود مشاركة من العائلات الأرثوذكسية الشرقية، والأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية.





أعمال الجمعية العامة فى هذه النسخة، والتى تتخذ الآية "تَشَجَّعُوا! أَنَا هُوَ. لاَ تَخَافُوا." (مت 14: 27) شعارًا لها، تتناول عددًا من قضايا مسيحيى الشرق الأوسط، وتحدياتهم، وتطلعاتهم، وقوة حضورهم فى وحدتهم، وخلالها سوف يضع المشاركون من عائلات المجلس الكنسية الأربع رؤية مستقبلية تكفل تعزيز الروح المسكونية وتحقيق الأهداف الإنسانية والاجتماعية الملحة لجميع أهالى المنطقة. وتستمر فعالياتها بدءًا من اليوم حتى الختام يوم الجمعة الموافق 20 من مايو الجارى. وتستضيف كلٌّ من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومصر فعاليات الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ تأسيس المجلس عام 1974.

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