عاجل- مليار جنيه.. «حياة كريمة» و«إعمار مصر» تتعاونان لتعزيز العمل التنموى

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة» والتى تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

وفى إطار هذا البروتوكول تدعم شركة "إعمار مصر" مؤسسة "حياة كريمة" بميزانية قيمتها (مليار جنيه)، يتم تخصيصها لاستكمال مشروعات التنمية المستدامة والخاصة بتطوير ورفع كفاءة كافة القطاعات مثل قطاعات الخدمات الصحية والإجتماعية وخدمات البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة البيئة العمرانية والقضاء على جميع أوجه الفقر وضبط عملية النمو السكانى وإثراء الحياة الثقافية وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل اللائقة من خلال مشاريع إقتصادية مختلفة.

ويأتى هذا البروتوكول ضمن سلسة من الشراكات التى تسعى مؤسسة حياة كريمة لعقدها مع مختلف الجهات ومؤسسات المجتمع المدنى الشريكة، بهدف توحيد الجهود المشتركة للمساهمة فى تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الصحى والاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية طبقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، على أن يتم تمكين الأسر من الحصول على كل الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها فى أعمال منتجة تساهم فى تحقيق "حياة كريمة".