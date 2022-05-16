توطين استثمارات الطاقة النظيفة بمنتدى «الطريق لـcop27»

جدة - نرمين السيد - يعرض المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خطط توطين صناعات الهيدروجين الأخضر ومشروعات الطاقة النظيفة فى المناطق المتكاملة بالهيئة "السخنة وبورسعيد".





يأتى ذلك خلال مشاركته ضمن وفد مصرى فى منتدى أعمال "الطريق لـcop27" الذى تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال فى لندن غدا الثلاثاء.

وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان اليوم، أن زكى يعقد خلال المنتدى، الذى يستمر 4 أيام، لقاءات بمسؤولين وبعض ممثلى الشركات الإنجليزية ورجال أعمال لاستكشاف سبل دفع السياسات المناخية قدماً، من خلال التعاون المشترك ومناقشة فرص استثمار القطاع الخاص البريطانى فى المشاريع الخضراء وتعزيز التحول الأخضر فى مصر.

ووقعت المنطقة الاقتصادية قبل أيام مذكرات تفاهم مع شركات وتحالفات دولية لإقامة مشروعات ومجمعات صناعية لإنتاج الوقود الأخضر والأمونيا الخضراء والتى سيتم استخدامها فى أغراض التصدير للأسواق الخارجية أو استخدامات تموين السفن، لما تتمتع به المنطقة الاقتصادية من موانئ مميزة ومحورية على البحرين الأحمر والمتوسط وسهولة النفاذ للأسواق العالمية.

تأتى تلك المشاركة فى إطار جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاستقطاب الاستثمارات المتنوعة وتحقيق استراتيجية "خلق الفرصة" التى تستهدفها المنطقة تنفيذا لرؤية 2020 - 2025، وكذلك عرض جهود المنطقة المتواصلة على صعيد الخدمات اللوجستية ومشروعات البنية التحتية والتكنولوجية ومشروعات الطاقة وتطبيق أنظمة التحول الرقمى فى إدارة وتشغيل الموانئ، كما تستهدف الهيئة فى المرحلة المقبلة طرق أبواب الاستثمار الخارجية لاجتذاب أصحاب المشروعات وكبار الشركات للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية، وذلك فى إطار استعداد الهيئة بأن تصبح مركزًا استراتيجياً للاقتصاد العالمى.

وذكرت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال فى وقت سابق أن مهمة الوفد المشارك فى الاجتماعات التى ستعقد فى لندن، هى الترويج لاستضافة مصر لقمة المناخ COP 27 وجذب حضور مميز من خبراء ومفكرين ورجال أعمال للحضور، والتسويق للفرص المتاحة للاستثمار فى مصر فى القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة، وغيرها من الفرص التى تخدم أهداف الحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية.