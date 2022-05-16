بحضور وزير الخارجية.. كبار الكتاب يشيعون «صلاح منتصر» (صور)

جدة - نرمين السيد - وكان من أبرز الحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، والكاتب عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وغيرهم.

يذكر أن صلاح منتصر من رموز مؤسسة الأهرام وأحد كبار كتابها، ولد بمحافظة دمياط والتحق بكلية الحقوق، ثم عمل مع الكاتب الصحفى الكبير حسنين هيكل كصحفى بمؤسسة الأهرام.

بدأ صلاح منتصر، كتابة عموده الشهير "مجرد رأى" طوال سنوات، ونال عضوية الكثير من المؤسسات الهامة منها مجلس الشورى، المجلس الأعلى للصحافة، ورئيسا لمجلس إدرة المركز الإعلامى العربى، كما تولى أيضا منصب رئيس تحرير مجلة (أكتوبر)، ورئيس مجلس إدارة (دار المعارف) للطبع والنشر.