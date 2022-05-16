وزير الزراعة: الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كان محبا لمصر وشعبها

جدة - نرمين السيد - قدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، نيابة عن جميع العاملين بالوزارة، واجب العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والذى وافته المنية يوم الجمعة الماضى.





وأكد الوزير للسفيرة مريم الكعبى سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة، أن الراحل العظيم ـ رحمة الله عليه ـ ‏كان نموذجاً ورمزا فى العمل والتفانى والإخلاص وقائدا حكيما وزعيما صاحب رؤية وبصيرة، وكانت بصماته واضحة فى رفع شأن بلده وأمته العربية والإسلامية. ولفت إلى أن الشيخ خليفة بن زايد كان دوما مساندا لمصر ومحبا لها ولشعبها فى مواجهة كل التحديات وله مواقف عظيمة يسجلها التاريخ بحروف من نور.

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