أخبار مصرية

قافلة طبية مجانية للكشف على المصلين بمطرانية شبرا

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محمد إسماعيل 2022-05-16 12:53 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - تابعت وزارة التنمية المحلية جهود وحدة تكافؤ الفرص بغرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث نظمت الوحدة قافلة طبية مجانية للكشف والاطمئنان على شركاء الوطن لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى بمطرانية شبرا الخيمة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بأهمية تفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات، بتنفيذ أنشطة وفعاليات تساهم فى تحقيق خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصرى، من خلال المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وتنفيذ رؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن القافلة الطبية تم تنظيمها برعاية عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وبإشراف المهندس أحمد على مرزوق، رئيس مدينة شبرا الخيمة، وبالتعاون مع الإدارة الصحية بغرب شبرا الخيمة بقيادة الدكتورة شادية مفيد، وتحت إشراف الدكتورة سناء قنصوة.

قافلة طبية

وتم خلال القافلة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، بالإضافة إلى الكشف المبكر للاعتلال الكلوى لدى مرضى الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكرى، وارتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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