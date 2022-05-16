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يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بأهمية تفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات، بتنفيذ أنشطة وفعاليات تساهم فى تحقيق خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصرى، من خلال المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وتنفيذ رؤية مصر 2030.
جدير بالذكر أن القافلة الطبية تم تنظيمها برعاية عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وبإشراف المهندس أحمد على مرزوق، رئيس مدينة شبرا الخيمة، وبالتعاون مع الإدارة الصحية بغرب شبرا الخيمة بقيادة الدكتورة شادية مفيد، وتحت إشراف الدكتورة سناء قنصوة.
وتم خلال القافلة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، بالإضافة إلى الكشف المبكر للاعتلال الكلوى لدى مرضى الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكرى، وارتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قافلة طبية مجانية للكشف على المصلين بمطرانية شبرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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