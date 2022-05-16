سعفان يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد المستثمرات العرب

جدة - نرمين السيد - وقال سعفان إن هذا البروتوكول يأتى فى إطار دور الوزارة فى توفير الرعاية والحماية للموارد البشرية والحد من البطالة من خلال توفير الوسائل التى من شأنها تمكين الشباب المصرى من اكتساب المهارات اللازمة لرفع قدراتهم التنافسية فى سوق العمل الداخلى والخارجى.

وأشار الوزير إلى أهمية إعطاء نظرة موضوعية لاحتياجات الدول من العمالة وطبيعة فرص العمل الموجودة حتى يتم تدريب العمالة المصرية وتأهيلها على تلك الفرص وفتح أسواق عمل جديدة داخل الدول العربية والإفريقية والأوروبية، موضحا أن الإهتمام بالتدريب يرفع من كفاءة العامل المصرى ويرسخ الصورة الذهنية لدى أصحاب الأعمال عن العمالة المصرية.

ووجه الوزير، حسين صبرى مستشار الوزير للمعلومات بتفعيل هذا البروتوكول ووضع الخطة اللازمة لتنفيذه فى فترة لا تزيد عن أسبوعين.

ومن جانبها، قدمت الدكتورة هدى جلال مؤسس ورئيس اتحاد المستثمرات العرب الشكر لوزير القوى العاملة على هذا التعاون المثمر، مؤكدة أن العمل مع الوزارة يعد إضافة كبيرة للاتحاد.

وقالت جلال، إن الاتحاد يسعى إلى تشجيع المستثمرات العرب على إقامة مشروعات عربية مشتركة بالاستفادة من التكنولوجيا العالمية ويعمل على تشجيع الاستثمار داخل الوطن العربى وتعزيز مشاركة المرأة المستثمرة فى البلاد العربية فى تنمية مجتمعها المحلى ومجتمعها العربى وتعظيم دورها فى كافة ميادين العمل.

واتفق الطرفان على قيام الوزارة بتصميم برامج وخطط التدريب المهنى بمجال السياحة والمجالات ذات الصلة بما يخدم أهداف هذا البروتوكول، فضلا عن مراجعة المناهج التدريبية المقدمة والاتفاق عليها واعتمادها، بالإضافة إلى إتاحة استخدام مراكز ووحدات التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومنح شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة لمن اجتازوا البرامج التدريبية بنجاح.

كما اتفق الطرفان على قيام الاتحاد بإعداد وتنفيذ الدورات التدريبية اللازمة لتفعيل هذا البروتوكول بما فى ذلك تنظيم الفعاليات الخاصة بدعم ريادة الأعمال والتدريب المهنى بالتنسيق مع الوزارة.

وتضمن البروتوكول تحمل الاتحاد النفقات المالية اللازم لإعداد وإقامة الفعاليات وبرامج التدريب المهنى وتوفير المعدات والمستلزمات، فضلا عن توفير المشروعات الاستثمارية فى القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والاجتماعية المتعلقة بنشاط السياحة التى تخدم الموارد البشرية وتوفر مزيد من فرص العمل وتدعم ريادة الأعمال والتنمية المستدامة.

وألزم البروتوكول الاتحاد بالترويج لخدمات التدريب والتشغيل وفرص العمل التى تقدمها الوزارة وفقا لأنشطة هذا البروتوكول عبر مختلف وسائل الإعلام والاشتراك مع الوزارة فى اعتماد الشهادات الممنوحة لمجتازى البرامج التدريبية.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من أعضاء فنيين ومتخصصين، تختص بوضع خطة تنفيذية لحسن تسيير أعمال هذا البروتوكول، ومراقبة وتقييم الآداء وتعديل الخطة التنفيذية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما تختص اللجنة باقتراح أية تعديلات على هذا البروتوكول ورفعها إلى ممثلى الطرفين لوضعها فى الاعتبار.

وقع على البروتوكول من جانب الوزارة منال عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ومن جانب الاتحاد الدكتورة هدى جلال مؤسس ورئيس اتحاد المستثمرات العرب.

حضر التوقيع من جانب الوزارة حسين صبرى مستشار الوزير للمعلومات، وخالد رضوان مستشار الوزير للمعلومات، أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، وياسمين ممدوح مدير عام الإدارة العامة لتخطيط ومتابعة التدريب المهنى.

ومن جانب الاتحاد، ناجى بهاء، ومازن نقيب، وناهد إمام، والعميد أسامة الباز، وخالد عبد النعيم، والدكتور حسين عبدالعال، والدكتورة ليلى سليمان، وهبة الله فؤاد، ومروى شاهين، وعلى زين العابدين، واللواء إيهاب هلال، والمهندس العميد باسم عكاش.