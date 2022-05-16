«بحوث الإلكترونيات» يطرح حلولاً ذات طابع تكنولوجى لخدمة المجتمع والصناعة

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا من الدكتور شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول تمكن فريق من الباحثين بالمعهد من تطوير حل ناجح لمشكلة تنبيه سائقى المركبات للحدث المدمر لمحركات الاحتراق الداخلى الناشئ عن فرط السخونة العارض لسبيكة المحرك، بسبب فشل نظام التبريد بدون انتباه السائق وإيقاف المركبة فى وقت مناسب.





وأفاد التقرير بأن التطوير الذى توصل إليه الفريق البحثى جاء فى إطار حرص معهد بحوث الإلكترونيات على المشاركة فى طرح حلول للمشاكل ذات الطابع التكنولوجى التى تواجه المجتمع، مضيفا أن الحل الذى طوره الفريق البحثى مبنى على توظيف تكنولوجيا رقمية لتحسس درجة الحرارة بدقة عالية، وبطريقة محصنة من التشويش، موضحا أن تصميم الجهاز يتسم بأنه لا يستخدم أى من حساسات السيارة، ولا يتداخل مع ضفيرتها، ولا يستلزم إجراء أى تعديلات أو تجهيزات خاصة عليها، ومن ثم يصلح لكافة أنواع السيارات التى تبرد بمبرد سائل.

وأشار التقرير إلى تصنيع عدد من الوحدات (عينة اختبارية بحجم 120 وحدة) لاختبار الأداء الحقلى، واختبار استيعاب السوق، مشيرا إلى أنه على مدار أكثر من 3 أعوام تم اختبار الجهاز على أكثر من 60 سيارة من طرازات مختلفة، وقد أثبت الجهاز خلالها فعالية تامة فى حماية محركات تلك السيارات.

ومن جانبها، أوضحت الدكتور شيرين عبدالقادر أن الفريق البحثى يقوم بتطوير مميزات إضافية للجهاز طلبها العملاء؛ لإنتاج وتسويق المنتج محليا، مع وجود إمكانية لتصديره للأسواق المجاورة بإنتاج كمى وبتكلفة أكثر اقتصادية، لافتة إلى أن الفريق البحثى تلقى العديد من طلبات الشراء من مختلف الدول، ومنها: "السعودية، وليبيا، والأردن، والجزائر، وفلسطين"، موضحة أن الجهاز يصلح فى كافة تطبيقات التحكم والإنذار الحرارى مثل المبددات الحرارية لتطبيقات إلكترونيات القوى، وثلاجات الخضروات والفواكه، والمبردات والثلاجات المنزلية، وأجهزة التبريد والتكييف، حيث يبلغ نطاق درجات الحرارة التى يعمل عليها الجهاز من –40°C إلى +150°C، مؤكدة أن الجهاز لقى استحسانا وإشادة من المستخدمين أفرادا ومؤسسات.

جدير بالذكر أن الفريق البحثى تحت إشراف الدكتور أسامة محمد رئيس قسم الطاقة العالية وتحويل الطاقة بالمعهد، ومكون من الدكتور أحمد على، الدكتور محمد السيد، الدكتور محمد سمير، الدكتور غادة أحمد، الدكتور محمود محمد عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية حاليا، والدكتور يسرى عبدالجواد بقسم الخلايا الضوئية بالمعهد.