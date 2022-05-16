عاجل.. حقيقة إلغاء مسابقة الـ 30 ألف معلم (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء مسابقة الـ " 30 ألف معلم" نتيجة لعدم توافر مخصصات مالية بالموازنة الجديدة 2022/2023، عارٍ تمامًا من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء مسابقة الـ " 30 ألف معلم" نتيجة لعدم توافر مخصصات مالية بالموازنة الجديدة 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن مسابقة الـ 30 ألف معلم قائمة كما هى دون إلغاء، وسيتم الإعلان عن كافة تفاصيل المسابقة بشكل رسمى فى مؤتمر صحفى خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أنه يتم العمل على إعداد وتحديد المواصفات الفنية والتربوية لاختيار معلمين ذوى كفاءة، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على أن يتم التقديم فى المسابقة إلكترونياً على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالى: "jobs.caoa.gov.eg".

وفى سياق متصل، تم حصر نسب العجز فى المعلمين فى كافة المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك تحديد نسب العجز فى كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافية، وذلك لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدرجى، حيث سيتم طرح المسابقة وفقاً للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز، وستشمل التعيينات العمل بالمدارس الحكومية الرسمية اللغات والعربى.