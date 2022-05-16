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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698042/رئيس-الشيوخ-يستوضح-حقيقية-سقوط-السيستم-خلال-أداء-امتحانات-نهاية-العام

وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ سؤالا ،لوزير الاتصالات عمرو طلعت والمسئولين بالقطاعات المختلفة داخل وزارة الاتصالات حول إشكاليات سقوط شبكة الانترنت خلال أداء الطلاب لامتحانات نهاية العام .جاء ذلك فى الوقت الذى حرص فيه عدد كبير من نواب مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على توضيح بعض الإشكاليات التى تواجه منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التى تواجه المبتكرين وروداد الأعمال وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن .

دوت الخليج

رئيس الشيوخ يستوضح حقيقية سقوط السيستم خلال أداء امتحانات نهاية العام

أكد النائب محمد عزمي، امين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المناقشة العامة حول استيضاح الحكومة لمنظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال أهمية مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة جاءت متأخرة، في ظل دعم الرئيس السيسي المبتكرين منذ توليه الحكم.

فيما طالب النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، بضرورة الرد على مخاوف أولياء الأمور بشأن الإشكاليات التى تواجه شبكات الانترنت فى مصر ،لاسيما فى ظل بدء امتحانات نهاية العام الدراسي .

وتدخل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس مطالبا بتوضيح حقيقة سقوط السيستم خلال أداء امتحانات نهاية العام وذلك لطمأنة أولياء الأمور .