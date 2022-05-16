انت الان تتابع تفاصيل خبر فيبي فوزي بمناقشات سياسة الحكومة حول منظومة الإبداع التكنولوجي: نحتاج لخلق وعي جديد لدى الشباب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698040/فيبي-فوزي-بمناقشات-سياسة-الحكومة-حول-منظومة-الإبداع-التكنولوجي-نحتاج-لخلق وعي-جديد-لدى-الشباب

قدمت الدكتورة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، الشكر للمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما يبذله من جهد مميز ، مضيفة: بات واضحا من تبوأ مصر مكانة رفيعة بين الدول الناشئة والاقتصادات الصاعدة في مجال تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات .

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وأضافت: الشكر موصول أيضا للزملاء الأجلاء الذين لفتوا الانتباه من خلال طلب المناقشة لواحدة من أخطر القضايا التي تتعلق بآفاق الإنطلاق إلى عالم رحب من التطور والتحديث، هو العالم الذي تسعى الجمهورية الجديدة لأن تحتل مصر فيه موقعاً ريادياً .

فيبي فوزي بمناقشات سياسة الحكومة حول منظومة الإبداع التكنولوجي: نحتاج لخلق وعي جديد لدى الشباب

تابعت وكيل مجلس الشيوخ: أن الموضوع و إن كان يتعلق ببعض السياسات والاستراتيجيات التي من المفترض أن تتخذها وتشرف عليها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلا أنه يحتاج بالأساس إلى خلق وعي جديد لدى الشباب المصري وتنمية روح المغامرة والابتكار لديه و مساندته في إتخاذ خطوات جريئة للاقدام على العمل المعتمد على الابتكار والريادة ، مضيفا: اعتقد أن هذا الوعي لا يمكن أن يتحقق دون جهد مشترك من وسائل التنشئة الاجتماعية، ابتداءً من الأسرة ومناهج التعليم والبحث العلمي، و وسائل الإعلام و غيرها حتى يصبح سمة شخصية في الأجيال الجديدة .

واستكملت: القضية تتفرع عن فكرة إعادة بناء الانسان المصري، وهي الفكرة التي باتت الشغل الشاغل للجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي من دونها لا جدوى حقيقية من تيسير الإجراءات وتقديم التسهيلات وتنويع مصادر التشجيع للشباب على المخاطرة وتحمل مسؤولية تنفيذ الابتكارات الجديدة وتحويلها الى خدمات و صناعات ومنتجات تقدم قيمة مضافة للاقتصاد القومي .

وأكدت أن الأمر يتطلب بالفعل تكثيف عمل الوزارة لمساندة رواد الأعمال والمشروعات الابتكارية و تقديم الدعم الفني وتشجيع مصادر التمويل على توفير القروض بفائدة منخفضة و تعويض المشروعات المتعثرة .

كما أكدت وكيل مجلس الشيوخ، أن غرفتي البرلمان سواء النواب أو الشيوخ، لا يمكنهما أن تتقاعسا عن العمل على إصدار القوانين اللازمة لتوفير بنية تشريعية من شأنها تشجيع الابتكار و ريادة الأعمال، و مساندة القائمين عليها، و تذليل أية صعوبات قد تواجههم