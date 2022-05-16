بنى سويف تفوز ببطولة كأس مصر لكرة الهدف

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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - حقق نادى مبارك لمتحدى الإعاقة الفوز ببطولة كأس مصر لكرة الهدف للمكفوفين التى اقيم خلال الفترة من ١٢ إلى ١٤ من شهر مايو الجارى ومثل النادى محافظة بنى سويف فى هذه البطولة التى شهدت مشاركة ١٢ فريقا من مختلف المحافظات

دوت الخليج

من جانبه هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مسؤولى قطاع الشباب والرياضة ببنى سويف،بفوز نادي مبارك لمتحدى الإعاقة ببطولة كأس مصر لكرة الهدف للمكفوفين، معرباً عن سعادته بالإنجاز الذي حققه أبناء النادي بفوزهم بالبطولة،مشيرا إلى أن مشاركة لاعبين من أبناء المحافظة من ذوي الهمم في المسابقات والبطولات الدولية والمحلية وحصولهم على المراكز المتقدمة يعد مثار فخر وإعزاز لكافة أبناء المحافظة.

بطولة كأس مصر لكرة الهدف مكفوفين

وقال مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة،أن الفريق استطاع الحصول على لقب بطولة كأس مصر لكرة الهدف مكفوفين، حيث أقيمت منافساتها في الفترة من 12 إلى 14 مايو الجاري، بالصالة المغطاة للألعاب الرياضية بجامعة المنوفية، وشارك فيها 12 فريقاً من مختلف محافظات الجمهورية، ضمت (العزيمة / الإسماعيلية، أبو الريش /أسوان، نادي الهدف /طنطا غار حراء ومركز شباب قويسنا، نادي الحرية/ بورسعيد، نادي السكة الحديد، نادي السلام /بنها، ناصر/ أسيوط و ألعاب دمنهور ، بجانب نادي مبارك بني سويف "الفائز باللقب" والميدالية الذهبية