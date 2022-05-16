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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698034/هل-يشارك-محمد-صلاح-في-مباراة-ليفربول-وساوثهامتون-في-الدوري-الإنجليزي

يستعد فريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، لمواصلة مشوار بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بمواجهة ساوثهامبتون مساء غدٍ الثلاثاء، المباراة المقرر اقامتها في الجولة السابعة والثلاثين من عمر البريميرليج على أرضية ملعب استاد سينت ماري معقل فريق ساوثهامتون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واستبعدت الصحف الإنجليزي فكرة مشاركة محمد صلاح في المباراة كأساسيًا، بالرغم من احتياج ليفربول لاقتناص الـ3 نقاط من أجل الحفاظ على حظوظه في اقتناص لقب الدوري الإنجليزي.

وتوقعت الصحف الإنجليزية أن يمنح المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لاعبي الريدز راحة من أجل الاستعداد للمباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في الثامن والعشرين من مايو الجاري.

ورجحت التقارير الصحفية استبعاد الثنائي المصاب محمد صلاح وفيرجيل فان دايك من مباراة ساوثهمتون خوفًا من تفاقم اصابتهما. وكان صلاح قد غادر مباراة ليفربول وتشيلسي الماضية في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، متأثرًا بإصابته العضلية.

تاريخ مواجهات الفريقين حقق فريق يلفربول الفوز 8 مرات من آخر 9 مواجهات أمام ساوثهامبتون، وسجل في كل انتصار، بينما خسر مباراة وحيده بنتيجة 1-0 في هذه المواجهة في الموسم الماضي. نتيجة مباراة ليفربول ضد فياريال نجح محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقه بعد الفوز على فياريال الإسباني في مجموع لقائي الذهاب والعزودة بنتيجة 2-5.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يصعد فيها محمد صلاح إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وكلها كانت مع ليفربول، حيث صعد عام 2018، لكنه خسر أمام ريال مدريد، وفي عام 2019 صعد وفاز، بعد التغلب على توتنهام الإنجليزي في النهائي، وهذه هي المرة الثالثة، والتي ينتظر فيها الفائز من فريقي ريال مدريد ومانشيستر سيتي.