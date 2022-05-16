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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698033/محمد-عزمي-نائب-التنسيقية--دعم-المبتكرين-من-أساسيات-الدول-الناجحة

قال النائب محمد عزمي،وكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المناقشة العامة حول استيضاح الحكومة لمنظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة جاءت متأخرة، في ظل دعم الرئيس السيسي المبتكرين منذ توليه الحكم.

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محمد عزمي "نائب التنسيقية" : دعم المبتكرين من أساسيات الدول الناجحة

وأصاف عزمي، في كلمته، أنه في الحقيقة كان لابد ان يتم مناقشته بدور الانعقاد الاول، موضحا أن تقدير أفكار الشباب المبدع ودعمه من أساسيات الدول الناجحة، مطالبا بضرورة أن تري هذه الافكار المبدعة النور.

وتابع :" علينا أن نقدر الابتكار لهؤلاء الشباب، في ظل بذل الدولة جهود جادة وعلي الحكومة وضع خطوات واجراءات حقيقية لدعم الشباب والابتكار في مصر" وكان النائب علاء مصطفى، نائب التنسيقية استعرض طلب المناقشة المقدم منه، مؤكدا أن للتكنولوجيا والابتكار دور هام في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، مشيرا إلى أن العديد من الدراسات التي أعدت قبل صياغة خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ أظهرت مدى مساهمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن في ضوء التطور التكنولوجي الهائل الذي يمر به العالم، بات تشجيع الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال فرصة مؤاتية لمعالجة البطالة والتمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.