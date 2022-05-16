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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698031/أسعار-خطوط-فودافون-Vodafone-وتفاصيل-استحواذ-اتصالات-على-حصة-بالشركة-الأم

يتساءل الكثيرون عن أسعار خطوط فودافون Vodafone من الأجيال الجديدة أو من يريد شراء خط فودافون والتحويل من شركة الاتصالات الذي عليها، بالإضافة إلى تساؤلاتهم مؤخرًا عن تفاصيل استحواذ اتصالات مصر على حصة بالشركة الأم، وهل يكون هناك تأثير على عملاء فودافون Vodafone أم لا، كافة التفاصيل يوضحها دوت الخليج في السطور المقبلة.

أسعار خطوط فودافون Vodafone

سعر الخط الجديد فودافون على نظام الكارت 85 جنيه.

سعر الخط الجديد فودافون على نظام الفاتورة 200 جنيه.

ويمكن شراء خط جديد من أقرب فرع من فروع خدمة عملاء فودافون في مختلف المحافظات أو التعرف على أقرب فرع من خلال الكود #10*888* من الموبايل مجانًا أو من هنـــــــــــــــــــــا

تفاصيل استحواذ اتصالات على حصة بالشركة الأم فودافون Vodafone

استحوذت شركة اتصالات مصر على ما يقارب 2.766 مليون سهم من مجموعة فودافون والتي تمثل 9.8 % من رأس مال الشركة باستثناء أسهم الخزينة، وبتكلفة شراء 4.4 مليار دولار.

وأكدت فودافون Vodafone أن شراء اتصالات مصر حصة بالشركة الأم لم يؤثر على العمليات داخل مصر.