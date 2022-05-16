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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698029/بهاء-أبوشقة-الحروب-التكنولوجية-من-اشرس-الحروب-ونطالب-بقوانين-تدعم-الابداع-والابتكار-التكنولوجي-وريادة-الأعمال

طالب المستشار بهاء ابوشقة، وكيل اول مجلس الشيوخ ، الحكومة باعداد قوانين حاكمه وتشريعات تحقق الهدف الاساسي من انشاء مركز الابداع والابتكار التكنولوجي ورياده الاعمال والذي من اهم اهدافه دعم الابتكار لضمان استفاده كل من الافراد والشركات.

دوت الخليج

بهاء أبوشقة: الحروب التكنولوجية من اشرس الحروب ونطالب بقوانين تدعم الابداع والابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال

واضاف ابوشقه في كلمته في الجلسه العامه اليوم خلال مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب علاء الدين مصطفى ، وأكثر من عشرين عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة ، بانه لايتصور اننا نوسس لجمهوريه جديده وهذه الجمهوريه تواكب كل ماهو مستحدث ولانكون معها علي خط سواء .

واضاف ابوشقه بان العالم باكمله يواجه مشكله التطور السريع في التكنولوجيا واصبحت التكنولوجيا احدي واخطر وسائل حروب الجيل الرابع ومن اشرس الحروب ومن اخطر الاسلحه وهي التكنولوجيا التي تتطور بشكل مخيف .

ولفت ابوشقه اننا لسنا امام قانون منظم لعملية الابتكار وهذه كارثه انه لايوجد قوانين تقود التقدم بدون قوانين حاكمه نكون امام اهداف بلا مقومات .