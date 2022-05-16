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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698025/النائب-فرج-فتحي-الحكومة-المصرية-لديها-خطط-طموحة-تعبر-عن-وعي-شديد-لما-يحدث-على-الساحة-العالمية

أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ،على نجاح المؤتمر العالمى الذي عقده مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، في بث رسائل الطمأنة في نفوس المصريين، لافتا إلى أن الحكومة لديها خطط طموحة تعبر عن وعى شديد لما يحدث على الساحة العالمية من تطورات يومية.

دوت الخليج

النائب فرج فتحي: الحكومة المصرية لديها خطط طموحة تعبر عن وعي شديد لما يحدث على الساحة العالمية

وقال "فتحي" إن المؤتمر الذي حظى بإهتمام وسائل الإعلام المحلية والعالمية، تناول إعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، والذي جاء بناءا على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، خاصة في ظل وجود مؤشرات قوية على استمرار الأزمة لفترة طويلة. وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الخطوات التى أعلنتها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص من خلال إتاحة أصول مملوكة الدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصرى أو الأجنبى لمدة 4 سنوات، لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% خلال 3 سنوات.

وأضاف "فتحى"، من المتوقع أن تؤدى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة من أجل توطين الصناعة المحلية ، في جلب مزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أهمية تنشيط البورصة المصرية وتوفير السلع للمواطنين بأسعار أقل من التجارية، للحفاظ على الأمن الغذائي للمصريين.

وطالب "فتحى"، المصريين بالتكاتف والالتفاف حول الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل عبور هذه الأزمة ، التى تعد من أكبر الأزمات التى واجهت العالم، والتى تفوق أزمة كورونا، والتى تسببت في خسائر فادحة لجميع الدول العالم ، مؤكدا على ثقته في نجاح مصر في عبور هذه الأزمة.