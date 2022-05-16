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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698023/محكمة-استئناف-طنطا-تستمع-لدفاع-المتهم-الثالث-فى-قضية-الطالبة-بسنت

بدأت منذ قليل، محكمة الطفل بطنطا بمحافظة الغربية دائرة الاستئناف، برئاسة المستشار محمد سليم رئيس المحكمة، نظر الاستئناف المقدم من دفاع المتهم السادس في قضية فتاة الغربية بسنت خالد المشهورة إعلامياً بضحية الابتزاز الإلكتروني ضد الحكم بحبسه لمدة ٥ سنوات عن التهم المنسوبة إليه.

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واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم السادس، والذي دفع ببطلان كافة الإجراءات وانتفاء جريمة هدم القيم الاسرية والمجتمعية المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 وذلك لانعدام أدلة الثبوت على نشر المتهم لأي محتوى مخالف أو مناف للآداب.

روايات شهود الاثبات

وكذلك تناقض روايات شهود الاثبات وبطلان الدليل الفني المستمد من الهاتف الخاص بالمتهم . وأشار الدفاع إلى أن النيابة العامة أخطأت في القيد والوصف ومحكمة أول درجة تداركت هذا الأمر بشأن تحويل وصف هتك العرض بقوة إلى هتك العرض بغير قوة. كما أصر الدفاع على بطلان أمر الضبط والإحضار الذي صدر للقبض على المتهم لمخالفته صحيح الإجراءات الجنائية وافتقد كل مقوماته وعناصره فضلاً عن مأمور الضبط القضائي تجاوز عند إلقاء القبض على المتهم السادس وقام بتفتيشه تفتيش ذاتي.

قضية فتاة الغربية بسنت خالد

كانت قد نظرت اليوم الاثنين، محكمة الطفل بطنطا بمحافظة الغربية دائرة الاستئناف، برئاسة المستشار محمد سليم رئيس المحكمة، الاستئناف المقدم من المتهم السادس في قضية فتاة الغربية بسنت خالد المشهورة إعلامياً بضحية الابتزاز الإليكتروني ضد الحكم بحبسه لمدة ٥ سنوات عن التهم المنسوبة إليه، وذلك بناء على طلب دفاع المتهم بطلب التأجيل للإضطلاع على أوراق القضية، حيث استجابت المحكمة لطلب الدفاع في الجلسة الماضية وقررت التأجيل لجلسة الغد.

وكانت محكمة الطفل بطنطا بمحافظة الغربية، قد قضت برئاسة المستشار محمد ثروت رئيس محكمة الطفل وعضوية المستشارين سمير زغلول وأمير محرم، فى رابع جلسات محاكمة المتهم السادس ويدعى "م. ع" 16 عاما طالب بالصف الأول الثانوى، في قضية فتاة مركز كفرالزيات بالغربية، المعروفة بضحية الابتزاز الالكتروني في ٢٤ من شهر مارس الماضي بالحبس 5 سنوات عن التهم الموجهة اليه

تضمن حكم المحكمة، الحبس لمدة سنتين عن تهمة هتك العرض بدون قوة ،، والحبس 3 سنوات عن التهمة الثالثة والرابعة والخامسة وتتمثل في استعمال استعمل صور خاصة ونشرها والتعدي على المبادئ الأسرية. والاعتداء على المبادئ والقيم الاسرية في المجتمع المصري وتعمد مضايقة المجني عليها باستعمال اجهزه الإتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل، كما قررت المحكمة محو التسحيلات محل الجريمة ومصادرة هاتفه المحمول الخاص بالمتهم عن التهم الثالثة والرابعة والخامسة للارتباط.

يذكر أن محكمة جنايات طنطا كانت قد قضت الأسبوع الماضي بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث بالحبس ١٥ عاما والرابع والخامس بالحبس ٥ سنوات في التهم المنسوبة إليهم.