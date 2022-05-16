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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698021/التحول-الأخضر-ومكافحة-الهجرة-الغير-شرعية-أبرز-محاور-زيارة-خارجية-النواب-للدنمارك

توجه وفد من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية لمجلس النواب، وعضوية كل من النائبة أميرة صابر أمين سر اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب دينا إسماعيل وسهام كمال وغادة عجمي وهبة حبيب و شيماء حلاوة وأسماء سعد الجمال وطارق الخولي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعبد الله علي مبروك وعلاء عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين و سوسن حسني و ايلاريا سمير حارص، إلي الدنمارك.

دوت الخليج

«التحول الأخضر» و«مكافحة الهجرة الغير شرعية» أبرز محاور زيارة خارجية النواب للدنمارك

وتتضمن الزيارة العديد من المحاور ذات الأهمية علي رأسها ملف التحول الأخضر في ظل استضافة مصر لقمة المناخ القادمة بشرم الشيخ، وكذا ملفات مكافحة الهجرة الغير شرعية، وأوضاع اللاجئين، وكيفية تعزيز العمل البرلماني المشترك بين الدولتين، حيث يزور الوفد البرلمان الدنماركي أيضاً.

يناقش الوفد أيضاً مع المسؤولين الدنماركيين تطور الأوضاع علي الساحة الدولية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وفي ضوء الازمة الروسية الأوكرانية، وكذا ملفات حقوق الإنسان، ودعم حقوق المرأة، وتمكين الشباب كما يناقش الفرص الاستثمارية الضخمة بين الجانبين المصري والدنماركي. كان في استقبال الوفد سفير مصر في الدنمارك السفير كريم شريف وحرمه، وعدد من أعضاء طاقم السفارة.