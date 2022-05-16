انت الان تتابع تفاصيل خبر طرح مسلسل البيت بيتي لـ كريم محمود عبد العزيز في هذا الموعد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698019/طرح-مسلسل-البيت-بيتي-لـ-كريم-محمود-عبد-العزيز-في-هذا-الموعد

قررت الشركة المنتجة لمسلسل البيت بيتي بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز طرح أولي حلقات العمل يوم 26 من شهر مايو الجاري، عبر منصة شاهد vip .

دوت الخليج يرصد موعد طرح مسلسل البيت بيتي بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز.

مسلسل البيت بيتي

يتكون مسلسل "البيت بيتي" من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول "شوقي" الشاب المستهتر الذي يرث من والده قصرا عتيقا، فيما تجمعه الصدفة بـ"كراكيري" سائق تاكسي يُسرق منه، ويضطر للعيش مع "شوقي" في القصر لتحدث بينهما الكثير من المواقف المضحكة.

وتجسد الفنانة ميرنا جميل دورا في المسلسل دور "أحلام" زوجة "كراكيري".

أبطال مسلسل البيت بيتي

يشارك في بطولة مسلسل "البيت بيتي " بجانب مصطفى خاطر وكريم محمود عبدالعزيز، نخبة من أبرز نجوم التمثيل في مصر أبرزهم، ميرنا جميل ومي القاضي وسامي مغاوري ومن إخراج خالد مرعي وتأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

كريم محمود عبد العزيز يتألق في من اجل زيكو

يذكر أن النجم كريم محمود عبدالعزيز شارك مؤخرًا في بطولة الفيلم السينمائي «من أجل زيكو» برفقة النجمة منة شلبي والذي عرض للجمهور بدور العرض السينمائية في موسم أفلام رأس السنة الميلادية.

وشارك في بطولة الفيلم نخبة كبيرة من الفنانين بجانب الفنان كريم محمود عبدالعزيز، ومن بينهم: منة شلبي، محمد محمود، محمود حافظ، عمرو عبدالجليل، والفنانة الشابة رانيا منصور، والفنانة الشابة كارولين عزمي، وذلك بمشاركة مجموعة من ضيوف الشرف من بينهم الفنانة إسعاد يونس والفنان شيكو، والفيلم من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

ولد الفنان الشاب كريم عبد العزيز في القاهرة عام 1985 لعائلة فنية فهو ابن الفنان الكبير محمود عبد العزيز.

بدايته الفنية كانت منذ صغره حيث ظهر للمرة الأولى وعمره لايزال 10 سنوات في فيلم "البحر بيضحك ليه" من إخراج محمد كامل القليوبي عام 1995.

عام 2000 شارك كريم محمود عبد العزيز بدور طالب مراهق في فيلم "الناظر" مع علاء ولي الدين وأحمد حلمي ومن إخراج شريف عرفة كما شارك في فيلم "النمس" إخراج علاء عبد الخالق.