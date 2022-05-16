انت الان تتابع تفاصيل خبر تتخطى 5 أيام.. موعد إجازة عيد الأضحى 2022 حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - ينشر موقع دوت الخليج موعد اجازة عيد الاضحى 2022، وذلك بعد زيادة البحث عنه بمؤشر البحث العالمي جوجل، حيث يرغب الموظفون والعمال في معرفة عدد أيام إجازات عيد الأضحى ومتى تبدأ ومتى تنتهي، خاصة بعد مع قرب انتهاء شهر شوال والدخول في موسم الحج.

دوت الخليج

ومن المقرر أن يكون عيد الاضحى 2022، وفقًا لحسابات معهد البحوث الفلكية يوم السبت الموافق 9 يوليو المقبل، ويتمسر إلى يوم 13 من الشهر ذاته.

موعد اجازة عيد الاضحى 2022 في مصر

أما بالنسبة لـ موعد إجازة عيد الأضحى 2022 ، فمن المقرر أن تبدأ في نفس اليوم 9 يوليو، مع الإشارة إلى أن اليوم السابق له سيكون إجازة أيضًا "إجازة أسبوعية" باعتباره يوم يوم الجمعة عطلة إسبوعية رسميًا.

وبذلك تبدأ إجازة عيد الأضحى من يوم الجمعة 8 يوليو وحتى يوم الأربعاء 13 يوليو.

ويكون عيد الأضحى بنهاية العشر الأوائل من ذي الحجة، في اليوم التالي لوقفة عرفات، الركن الأعظم في الحج، حيث يحتفل المسلمون فيه بأداء أحد أركان الإسلام الخمس، وشعيرة من شعائر الإسلام التي فرضها الله، حيث يكون يوم 10 ذو الحجة.

وتستطلع المملكة العربية السعودية هلال شهر ذي الحجة في الوقت المحدد بنهاية شهر ذوي القعدة، ويتبعه في ذلك كل الدول العربية والإسلامية.

موعد الإجازات الرسيمة المتبقية في 2022

جاءت الإجازات الرسمية المتبقية في 2022 كالتالي:

- الخميس 30 يونيو (ثورة 30 يونيو).

- السبت 23 يوليو (عيد ثورة 23 يوليو 1952).

- السبت 30 يوليو (رأس السنة الهجرية).

- الخميس 6 أكتوبر (عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 1973).

- السبت 8 أكتوبر (عيد المولد النبوي الشريف).

و تعتبر الإجازات الرسمية إجازات مدفوعة الأجر، حيث نص قانون الخدمة المدنية رقم 80 لسنة 2016 على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرا مضاعفا أو إجازة عوضا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.