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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698036/كبار-الصحافة-يشاركون-في-جنازة-الكاتب-الصحفي-صلاح-منتصر

شيع أهالي وأحباء الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر، إلى مثواه الأخير، والذي وافته المنية أمس الأحد، عن عمر ناهز 87 عامًا، بعد صراع مع المرض، لتفقد الصحافة واحدًا من أبرز رموزها خلال النصف قرن الأخير.

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وشارك في الجنازة عدد كبير من رجال الصحافة والإعلام على رأسهم رئيس المجلس الأعلى للإعلام، كرم جبر، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، وعبد المحسن ىسلامة ومصطفى بكري، ونقيب المحاميين السابق سامح شكري وآخرين.

الأعلى للإعلام ينعي صلاح منتصر

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، قد الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر.

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الراحل، والأسرة الصحفية والإعلامية، وأسرة مؤسسة الأهرام، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال المجلس، في بيانه، إن مصر فقدت واحدا من أهم الكتاب الصحفيين، الذي أفنى عمره في بلاط صاحبة الجلالة، وكان مثالا للعمل والاجتهاد والإخلاص، ومثالا للصحفي المخلص والمحب لوطنه.

وأضاف المجلس، أن الراحل ناضل بقلمه وخاض المنازلات الصحفية، لنشر الوعي والمعرفة والتنوير.