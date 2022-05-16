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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698032/مصر-تفوز-بـ-15-ميدالية-في-الدوري-العالم-بالمغرب-وصبحي-الكارتيه-المصرى-يصنع-الإنجازات-الفريدة-في-الدورى-العالمى-بالمغرب

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إن الكارتية المصرى يصنع الإنجازات الفريدة في الدورى العالمى بالمغرب بعد الفوز بـ 13 ميدالية متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية، و5 ميداليات فضية، و3 ميداليات برونزية؛ في إنجاز يؤكد ريادة الكاراتيه المصرى على مستوى العالم، وتصدر التصنيف العالمى للعبة".

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قدم الوزير التهنئة إلى بعثة المنتخب والجهاز الفني والاتحاد المصرى للكاراتيه على الإنجاز الكبير الذى حققه اللاعبون واللاعبات وتفوقهم الكاسح في منافسات الدورى العالمى للكاراتيه، مشيراً إلى إعداد تكريم كبير للبعثة عقب وصولها إلى القاهرة تقديراً للانجازات التي يحققها الكاراتيه المصرى.

أحرزت البعثة المصرية خمس ميداليات ذهبية حققها كل من :"يوسف عماد في وزن 84 كجم، طه طارق في وزن 84 كجم، عبد الله ممدوح تحت وزن 75 كجم، دهب ياقوت تحت وزن 61 كجم، ريم أحمد تحت 50 كجم"، فيما جاءت الميداليات الفضية وعددها خمس ميداليات للاعبين واللاعبات "أحلام حمدى تحت وزن 55 كجم، ومنه شعبان فوق وزن 68 كجم، ومحمد صلاح تحت وزن 60 كجم، وأحمد أيمن تحت وزن 67 كجم، وعلى الصاوى تحت وزن 75 كجم".

مصر تفوز بـ 15 ميدالية في الدوري العالم بالمغرب

وفاز بالميداليات البرونزية "حازم أحمد فوق وزن 84 كجم، فريال أشرف تحت 68 كجم، حبيبة حلمى فوق 68 كجم"، وجاء بالمركز الخامس بمنافسات الدورى العالمى للكاراتيه كل من محمود جابر تحت وزن 75 كجم، ومحمد رمضان تحت وزن 84 كجم، وحلت فى المركز السابع ياسمين الهوارى تحت 68 كجم، وأية هشام في كاتا سيدات".