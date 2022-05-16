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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698028/متوفر-آخر-مستجدات-مسابقة-التربية-والتعليم-2022-والأوراق-المطلوبة-للتقديم

يبحث الكثير من الخريجين والراغبين في التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم الآن، على آخر مستجدات مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تستهدف تعيين 30 ألف معلم.

دوت الخليج

مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 في مصر

في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بسد حالة العجز في المدارس التعليمية على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالعملية التعليمية، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعيين 30 ألف معلم ضمن مسابقة وزراة التربية والتعليم لعام 2022، ضمن خطة تعيين 150 ألف معلم على مدة 5 سنوات.

وأوضحت وزراة التربية والتعليم، أنه سيتم تحديد ضوابط وشروط مسابقة وزارة التعليم 2022 بعد استكمال الاستعدادت النهائية والانتهاء من موقع التسجيل وآليات التقديم، من خلال مؤتمرًا صحفيًا.

تفاصيل مسابقة وزراة التربية والتعليم 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنها انتهت من حصر نسبة العجز في المدارس المختلفة على مستوى الجمهورية، كذلك نسبة العجز في كل مرحلة تعليمية وكل مادة، موضحة أن الأولوية القصوى ستكون لمعلمي المرحلة الابتدائية، ثم المرحلة الإعدادية، تليها المرحلة الثانوية، لافتًة أن الأولوية ستكون لمعلمي المواد الرئيسية الراغبين في التقديم لمسابقة وزارة التربية والتعليم 2022، ثم ستنظر في معلمي الأنشطة.

آخر مستجدات مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022

انتهت الوزارة من إعداد وتجهيز كافة الاستعدادت لمسابقة التربية والتعليم 2022، لتعيين 30 ألف معلم بمختلف المراحل التعليمية، كما تم إرسال المستندات الخاصة بالمسابقة إلى جهاز التنظيم والإدارة للإطلاع والمناقشة، حيث تم تحديد كافة الشروط والتخصصات المطلوبة بكل مدرسة ضمن مسابقة التربية والتعليم 2022.

وأوضحت الوزراة، أن مسابقة التربية والتعليم لعام 2022، تستهدف سد العجز بمدارس المرحلة الابتدائية وتخصصات التعليم الأساسي، بالإضافة لمدارس «حياة كريمة».

شروط التقديم لمسابقة التربية والتعليم 2022

أكدت الوزارة أن المسابقة متاحة للجميع دون أولوية، وأن الكفاءة هي المعيار الأساسي في اختيار المتقدمين لمسابقة التربية والتعليم 2022، كذلك ضرورة اجتياز الاختبارات التي تحددها الوزارة.

ولفتت إلى أن الشروط النهائية سيتم إعلانها خلال مؤتمرًا صحفيًا قريبًا، إلا أنه هناك بعض الشروط الواجب توافرها للراغبين في التقديم لمسابقة وزارة التربية والتعليم وهي:

1- أن يكوم على دراية بالتطورات التكنولوجية.

2- اجتياز كافة الاختبارات التي سيتم تحديدها.

3- أن يكون المعلم مدرك للفرق بين أن يكون ملقن وميسر.

4- ألا يكون عليه شبهة جنائية سابقة.

5- ألا يكون ملتحقًا بأي وظيفة حكومية أخرى.

التخصصات المطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022

أوضح مصدر بالوزارة، أن التخصصات الأولية ستتمثل في:

1- معلمي رياض الأطفال

2- معلمي الفصل

3- معلم المادة

4- معلمي مواد وأنشطة جديدة قم يتم إضافتها في المستقبل.

الأوراق المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2022

على الرغم من أن وزراة التربية والتعليم لم تعلن بشكل رسمي الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2022، إلا أن هناك بعض الأوراق التي اتفق بعض الخبراء على ضرورة توفيرها وهي:

1- شهادة مؤهل جامعي

2- ضرورة الحصول على الدبلومة التربوية لغير خريجي كليات التربية.

3- فيش وتشبيه موجه إلى وزارة التربية والتعليم بتاريخ حديث.

4- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء للذكور.

5- شهادة الخدمة العامة للإناث.

رابط التقديم لمسابقة التربية والتعليم 2022

تستعد الوزارة لإطلاق الرابط الإلكتروني الخاص بمسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم، ويمكن للراغبين متابعة آخر المستجدات على الموقع الرسمي للوزارة من هــنــــا.