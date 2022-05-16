نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضافة رقم الهاتف لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر tamwin.com.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة اضافة رقم الهاتف لبطاقة التموين، خلال اثنين وسبعون ساعة سيتم فتح باب التسجيل على موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل اضافة رقم الهاتف لبطاقة التموين، ولهذا السبب يتساءل المواطنين والمواطنات عن رابط موقع دعم مصر ومنتظرين بفارغ الصبر تفعيل الموقع وفتح باب التسجيل، حيث وضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه خلال أسبوعين ستقوم بغلق باب التقديم، ولكن سبق وأعلنت من جديد عن فتح موقع دعم مصر للتسجيل تخفيفًا للزحام على مكاتب التموين، ومد فترة التقديم، وفي مقال اليوم سنوضح لكم كيفية إضافة رقم الهاتف على بطاقات التموين وموعد غلق التسجيل.

اضافة رقم الهاتف لبطاقة التموين

في وقت سابق أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه يجب على المواطنين والمواطنات تسجيل رقم تيلفون محمول مُسجل باسم صاحب البطاقة على بطاقات التموين الخضراء، وذلك من أجل الحصول على الدعم التمويني من سلع تموينية وخبز، علمًا بأن الوزارة سوف تقوم بإضافة جملة لبعض بطاقات التموين على بونات صرف الخبز بضرورة التوجه إلى أقرب مكتب تموين أو موقع دعم مصر لإضافة رقم تيلفون على البطاقة، علمًا بأنه متاح تسجيل رقم الهاتف حتى 30 يونيو المقبل، حيث مدته الوزارة من يوم 25 مايو إلى 30 يونيو القادم.

طريقة اضافة رقم الهاتف لبطاقة التموين

متاح الآن اضافة رقم الهاتف لبطاقة التموين من خلال مكاتب التموين بكل محافظات الجمهورية، وخلال 72 ساعة سيتم فتح موقع دعم مصر من أجل تسجيل رقم الهاتف من خلاله، أي أمامكم الآن خياران الأول زيارة أقرب مكتب من مكاتب التموين المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أو زيارة موقع دعم مصر الموجود على شبكة الإنترنت وإدخال الرقم على بطاقة التموين، علمًا بأنه لم يتم تفعيل الموقع بعد.

وللعلم يجب أن يكون رقم الهاتف المحمول مسجل باسم صاحب البطاقة سواء كان فودافون أو اتصالات أو أورانج أو وي، بحيث يتم تحديث بيانات البطاقة بشكل صحيح وعدم إيقاف البطاقة والاستفادة من الدعم التمويني التي تقدمه البطاقة إلى المواطنين والمواطنات، لذا سجلوا الرقم بأقرب وقت ممكن.