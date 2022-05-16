نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة نتائج التعليم الاساسي نتائج الامتحانات 2022 للاستعلام عن نتائج طلاب المرحلة الابتدائية والاعدادية في المقال التالي
بوابة نتائج التعليم الاساسي نتائج الامتحانات 2022، الطلاب في مختلف مدارس جمهورية مصر العربية بمختلف الصفوف الدراسية يبحثون عن رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي نتائج الامتحانات 2022، بحيث يقوموا بالاستعلام عن النتيجة بكل سهولة بطريقة إلكترونية من خلال الشبكة، وذلك من داخل منازلهم، ولكن بعد أن يتم الإعلان عن النتائج في مدارسهم ومحافظتهم بشكل رسمي، ويُعتبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي من أهم المواقع التي تعمل على إعلان نتائج الطلبة والطالبات في مرحلة التعليم الأساسي وكذلك نتيجة الشهادة الإعدادية والمرحلة الإعدادية في جميع المراحل، وسنوضح لكم في مقال اليوم رابط البوابة وكيفية الاستعلام عن النتائج بكل سهولة.
بوابة نتائج التعليم الاساسي نتائج الامتحانات 2022
بوابة نتائج التعليم الاساسي نتائج الامتحانات 2022 واحدة من المواقع الرسمية المسؤولة عن إعلان نتائج الطلبة والطالبات، وقد ظهرت اليوم نتائج الصف الأول والثاني الإعدادي في عدد من مدارس جمهورية مصر العربية، حيث ظهرت نتائج الصف الأول والثاني الإعدادي في مدارس إدارة الزرقا بمحافظة دمياط، بالإضافة إلى أن نتيجة الصف الرابع ظهرت هي الأخرى، والجدير بالذكر أن هُناك مدارس انتهت بالفعل من عمليات تصحيح ومراجعة الدرجات ومن ثم إعلان النتيجة على الطلبة والطالبات، بينما مدارس أخرى لم تنتهي حتى الآن من عمليات التصحيح وبالتالي لم تعلن النتيجة بعد.
موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي نتائج الامتحانات 2022
حتى يتمكن الطلبة والطالبات من الاستعلام عن نتائجهم في مختلف الصفوف الدراسية، عليهم الدخول على بوابة نتائج التعليم الاساسي نتائج الامتحانات 2022، ومن ثم الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة من المنزل، وتأتي خطوات الاستعلام عن النتيجة على النحو التالي:
- قم في البداية بالدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي الموجود على الشبكة.
- اختر بعدها المرحلة أو الصف الدراسي الذي ترغب في الاستعلام عن نتائجه.
- سيظهر أمامك صفحة عليك إدخال البيانات الشخصية الخاصة بك فيها.
- أدخل الرقم القومي والمرحلة الدراسية والصف الدراسي والعام والفصل الدراسي.
- الخطوة الأخيرة هي الضغط على زر “عرض النتيجة”.
- بإمكانك الضغط على زر “بحث جديد” والبحث عن نتيجة أخرى لطالب أخر في أي مرحلة أخرى.
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