القوى العاملة : صرف 13.8 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 12:28 مساءً - أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح ، بصرف منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ 13 ألفاً و881 عاملاً غير منتظم مسجلاً بإجمالى 13 مليون و 881 ألف جنيه .

وقال الوزير : إن المديرية قامت فى مجال رعاية هذه الفئة إجتماعياً وصحياً بصرف 91 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 46 عاملاً من المسجلين بالمديرية بواقع 27 منحة مولود جديد ، و 9 منح زواج ، و10 منحة وفاة أحد الأقارب ، و 4000 جنيه رعاية صحية لعاملين .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بتعيين 62 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 3 شباب " قادرون باختلاف" ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 249 طالب عمل .

وأوضح عاطف حسن درويش مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر أبريل الماضي- أن المديرية قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 91 منشأة ، والقيام بـ 6 حملات تفتيشية ، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ، و تحرير 7 محاضر سلامة وصحة مهنية ، فضلاً عن عقد ندوة توعية ، ومنح 13 رخصة .

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت باستخراج 149 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، و في مجال التفتيش العمالي قامت بالتفتيش على 264 منشأة ، وأسفر عن تحرير 23 محضراً لمنشآت مخالفة ، وبحث 2 شكوى ، وعمل 4 زيارات عمالية .