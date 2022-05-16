إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة (بدء تنفيذ المرحلة الثانية)

جدة - نرمين السيد - وأفاد التقرير بانتظام العمل وفق الخطة الزمنية الموضوعة للانتهاء من جميع الإنشاءات والتجهيزات للمرحلة الثانية، والتى تشمل إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة وهى: (الغربية التكنولوجية - السادس من أكتوبر التكنولوجية - برج العرب التكنولوجية - شرق بورسعيد التكنولوجية - أسيوط الجديدة التكنولوجية - طيبة الجديدة التكنولوجية).

وأشار التقرير إلى نتائج اجتماع منسقى وممثلى الجامعات التكنولوجية الجديدة، والذى عقد مؤخرا برئاسة نائب الوزير لشئون الجامعات؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لسير عمليات الإنشاء والتجهيز للمرحلة الثانية للجامعات التكنولوجية الجديدة، كما تم الاتفاق على تحديد قائمة باحتياجات كل جامعة من أثاث وأجهزة وتجهيزات المعامل والورش، وكذلك مقومات البنية الأساسية المعلوماتية، لتتوافق مع البرامج الدراسية الخاصة بكل جامعة، بالإضافة إلى أهمية تجهيز الجامعات التكنولوجية الجديدة بأحدث الأجهزة اللازمة للمعامل والمراكز البحثية، والتى تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية والتعليمية للبرامج الجديدة التى سيتم تقديمها بهذه الجامعات.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الجامعات التكنولوجية بمرحلتيها الأولى والثانية، تمثل رافدا حديثا ومهما فى مسارات التعليم العالى فى مصر، حيث تستهدف تقديم كوادر فنية مدربة جيدا للالتحاق بسوق العمل، كما أن الشراكات التى تعقدها هذه الجامعات مع الجامعات التكنولوجية ببعض دول العالم ذات الخبرة الجيدة فى هذا التعليم، وكذلك التدريب العملى بالمصانع والشركات بالمجتمع المحلى المحيط بهذه الجامعات، تجعل خريجى هذه الجامعات قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المعاصر محليا وإقليميا ودوليا.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الحيوى مستشار الوزير للتعليم الفنى، أن الجامعات التكنولوجية الجديدة ستقدم برامج دراسية تخدم الصناعة بكل منطقة جغرافية، ومنها: الصناعات المعدنية، والخشبية، والهندسية، والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والسياحة والنقل، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء الجامعات التكنولوجية هو إمداد سوق العمل الداخلى والخارجى بالفنيين المدربين والمؤهلين، ورفع مستوى خريجى التعليم الفنى، موضحا أنها تقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة 20% وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يعادلها، وكذلك خريجى المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من إجمالى عدد المقبولين، ويجب على جميع الراغبين فى الالتحاق بالجامعات التكنولوجية اجتياز اختبارات القبول

وأفاد الدكتور أنور إسماعيل المدير التنفيذى لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن أعمال الإنشاءات والتجهيزات بالمرحلة الثانية لإنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، تسير وفق الجدول الزمنى وبشكل متسارع حيث تخطت نسب التنفيذ فى بعض الجامعات 94%.

وتناول التقرير حجم الانجازات الإنشائية والبرامج الاكاديمية بالجامعات التكنولوجية الجديدة بالمرحلة الثانية وتشمل:

جامعة الغربية التكنولوجية: تبلغ مساحة المشروع 10000م2 بقيمة تقديرية 251.2 مليون جنيه، وتصل نسب التنفيذ للجامعة حتى الآن 89%، وتضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية (تكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج – تكنولوجيا صناعة الغزل والنسيج - تكنولوجيا الصباغة وتجهيز المنسوجات - تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة - تكنولوجيا الصناعات المعدنية - تكنولوجيا الصناعات الكيميائية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية).

جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية: تبلغ مساحة المشروع 49.657 م2 بقيمة تقديرية 459.2 مليون جنيه، وتصل نسب التنفيذ للجامعة حتى الآن 70%، وتضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج - تكنولوجيا السكك الحديد- تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية - التخصصات الصحية).

جامعة برج العرب التكنولوجية: تبلغ مساحة المشروع 42000م2 بقيمة تقديرية 387.5 مليون جنيه، وتصل نسب التنفيذ للجامعة حتى الآن 94%، وتضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج - تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية - التخصصات الصحية - تكنولوجيا السكك الحديد).

جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية: تبلغ مساحة المشروع 70.140 م2، بقيمة تقديرية 570 مليون جنيه، وتصل نسب التنفيذ للجامعة حتى الآن 73.3%، وتضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية (تكنولوجيا الصناعات الخشبية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية- تكنولوجيا النقل البحرى والموانئ - تكنولوجيا الخدمات الفندقية - تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر).

جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية: وتبلغ مساحة المشروع 65.100 م2، بقيمة تقديرية 387.5 مليون جنيه، وتصل نسب التنفيذ للجامعة حتى الآن 80%، وتضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية (تكنولوجيا البناء والتشييد - تكنولوجيا الأجهزة الكهربية والإلكترونية - تكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والأنظمة الكهربية - تكنولوجيا المياه والبيئة والتلوث - تكنولوجيا الصناعات الغذائية - تكنولوجيا الصناعات الكيميائية - التخصصات الصحية).

جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية: تبلغ مساحة المشروع 130.368م2، بقيمة تقديرية 543 مليون جنيه، وتصل نسب التنفيذ للجامعة حتى الآن 83%، وتضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية (تكنولوجيا البناء والتشييد - تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر - تكنولوجيا الخدمات الفندقية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية - تكنولوجيا الصناعات الخشبية).

وأفاد التقرير أن الجامعات التكنولوجية تمنح الدرجات العلمية الآتية: (الدبلوم العالى المهنى، والبكالوريوس المهنى، والماجستير المهنى، والدكتوراه المهنية) فى التكنولوجيا فى التخصص، كما يحدد المجلس الأعلى للجامعات، بناءا على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى، متطلبات الدراسة لكل درجة علمية، وكافة الأمور المتعلقة بالدراسة.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى للمشروع شهدت إنشاء ثلاث جامعات تكنولوجية، وهى (جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة - جامعة الدلتا التكنولوجية - جامعة بنى سويف التكنولوجية)، وبدأت الدراسة بها فى العام الدراسى 2019/2020.