صحيفة كويتية تبرز توجيهات الرئيس السيسى بشأن الشركات الناشئة

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة اليوم، الإثنين، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة التوسع فى إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وبالتوسع فى منح الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة.





وقالت الصحيفة تحت عنوان "السيسى يوجه بالتوسع فى الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة" إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالمتابعة المستمرة للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجذب الاستثمارات، بما فى ذلك التوسع فى إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وبالتوسع فى منح الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة وإزالة المعوقات التى تعترض نشاط رواد الأعمال. وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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