انطلاق حملة «طرق الأبواب» لتطعيم المواطنين ضد كورونا بأسيوط

جدة - نرمين السيد - أعلن عصام سعد محافظ أسيوط انطلاق حملة "طرق الأبواب" التى أطلقتها وزارة الصحة والسكان لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا واستهداف المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما بالمنازل بكافة قرى ونجوع المحافظة خلال الفترة من 22 مايو الجارى إلى 2 يونيو 2022.





ويأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار فيروس كورونا بين قطاعات وفئات الشعب المختلفة والحد من الأعراض والمضاعفات الخطيرة للمرض والوصول إلى الاشخاص المستحقين التطعيم لافتا إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تلك الحملة، وفى إطار اهتمام الدولة بحماية المواطنين والاهتمام بالقطاع الصحى والتى من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بالتنسيق مع كافة الادارات الصحية ستقوم بالتطعيم عن طريق 760 فرقة منتشرة فى كل مكان بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية بالمحافظة ومواقع التجمعات (محطات السكك الحديدية، محطات الأتوبيس، الأسواق،الجامعات) وغيرها، بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بمراكز التطعيم بالريف والحضر للوصول إلى المواطنين وكبار السن وذوى الهمم تسهيلا عليهم للحصول على اللقاح وزيادة معدل التطعيم لتحقيق المستهدف الذى يصل إلى 3 ملايين و99 ألف و514 مواطن موجها كل رؤساء المراكز والتنفيذيين بنشر التوعية بكافة الطرق الممكنة والإعلان عن الحملة وتعليق لافتات فى الشوارع والميادين العامة ووضع بالونات وبوابات فى الميادين والإذاعة عن طريق مكبرات الصوت بسيارات الثقافة الصحية والمساجد والمدارس والنشر عن طريق الإذاعة المحلية والموقع الرسمى للمحافظة والصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لحث المواطنين على المشاركة والإسراع فى اخذ اللقاح.



كان محافظ أسيوط ناشد المواطنين بالاستمرار فى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإلتزام بالقرارات الصادرة فى هذا الشأن تجنبا لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد معلنا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع عن طريق رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) فضلا عن رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" ورقم وزارة الصحة والسكان (15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".