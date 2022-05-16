محافظ القاهرة يقدم واجب العزاء لسفيرة الإمارات فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد

جدة - نرمين السيد - قدم خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واجب العزاء لـ مريم الكعبى، سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة، فى وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.





وأكد محافظ القاهرة أن الأمة فقدت برحيله قائدًا حكيمًا كرّس حياته فى خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها. وقال محافظ القاهرة: "نتقدم بخالص التعازى وصادق المواساة إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، قيادة وشعبا، سألين الله تعالى أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته، ويلهم ذويه وكافة محبيه الصبر والسلوان".

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