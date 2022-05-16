صرف 13.8 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة.. وتعيين 62 شابا فى مطروح

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح، بصرف منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ13 ألفًا و881 عاملاً غير منتظم مسجلاً بإجمالى 13 مليونا و881 ألف جنيه.





وقال الوزير، إن المديرية قامت فى مجال رعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا بصرف 91 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ46 عاملاً من المسجلين بالمديرية بواقع 27 منحة مولود جديد، و9 منح زواج، و10 منح وفاة أحد الأقارب، و4000 جنيه رعاية صحية لعاملين.

وأشار الوزير إلى أن المديرية عيّنت 62 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 3 شباب "قادرون باختلاف"، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 249 طالب عمل.

وأوضح عاطف حسن درويش مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر أبريل الماضى، أن المديرية شنت حملة تفتيش على 91 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية، والقيام بـ6 حملات تفتيشية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، وتحرير 7 محاضر سلامة وصحة مهنية، فضلا عن عقد ندوة توعية، ومنح 13 رخصة.

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية استخرجت 149 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفى مجال التفتيش العمالى، شنت المديرية حملة تفتيش على 264 منشأة، وأسفر عن تحرير 23 محضرا لمنشآت مخالفة، وبحث 2 شكوى، وعمل 4 زيارات عمالية.