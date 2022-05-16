قومى المرأة يصدر بيانا بشأن سرية البيانات فى عيادات «المرأة الآمنة» 

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن عيادات المرأة الآمنة تقدم خدمات شاملة للنساء اللاتى تعرضن للعنف، بما فى ذلك الخدمات الطبية والإحالة للخدمات القانونية والاجتماعية بالتنسيق مع المجلس.





جاء ذلك خلال مشاركتها فى افتتاح 4 عيادات جديدة من عيادات المرأة الآمنة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مستشفيات جامعة المنيا وبنى سويف وبنها و6 أكتوبر عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور رؤساء الجامعات بالإضافة إلى كبار الطاقم الطبى العامل فى عيادات المرأة الآمنة فى الجامعات.

وأوضحت أن عيادات المرأة الآمنة تعد بمثابة مساحة آمنة تتيح للسيدات الإفصاح عن تعرضهن للعنف مع مراعاة الخصوصية وسرية البيانات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى الدور المهم الذى يلعبه القطاع الطبى فى الاستجابة لحالات العنف ضد المرأة، موضحة أن الأطباء والممرضات هم أول نقطة التقاء مع النساء والفتيات اللاتى يتعرضن للعنف.

وأضافت أنه تم بالفعل التنسيق وإحالة عدد من السيدات اللاتى ترددن على الوحدات التى تم افتتاحها فى عام 2020 (قصر العينى - عين شمس - أسيوط والمنصورة) إلى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس ولجهات قانونية متخصصة.

وأشارت إلى أن تلك الوحدات ستقوم بتقديم الخدمات على أيدى أطباء وهيئة تمريض مدربين على كيفية تقديم الدعم النفسى الأولى والإحالة للجهات الداعمة والعاملة فى مجال مناهضة العنف ضد المرأة.

من جانبها، سلطت فريدريكا ميير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، الضوء على الشراكة المهمة مع المستشفيات الجامعية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، معربة عن أملها فى أن تكون هناك فى نهاية المطاف عيادات المرأة الآمنة فى كل محافظة.

وقالت: "نحن فخورون بالعمل جنبًا إلى جنب مع المستشفيات الجامعية لتمكين الأطباء والممرضات والمرضى للوقوف ضد جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، كما نفخر بالتنسيق بين الوزارات المعنية وأصحاب المصلحة الحكوميين والشركاء والمؤسسات لمواصلة جهودنا المشتركة فى هذا الشأن".

وأضافت: "أننا على يقين من أن هذا هو الاتجاه الصحيح للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات".

يذكر أن المجلس القومى للمرأة كان قد وقع بروتوكولات تعاون مع الجامعات لإنشاء وحدات استجابة طبية فى مستشفيات الجامعة والتى وصلت إلى 8 عيادات حتى الآن، وافتتح المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان أولى عيادات المرأة الآمنة على مستوى الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والأمانة العامة للصحة النفسية فى أبريل بمركز أهالينا الطبى بالقاهرة.