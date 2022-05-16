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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /698008/تفاصيل-اجتماع-الكومي-بلاعبي-الإسماعيلي-قبل-مباراة-سيراميكا-في-الدوري-أمس

اجتمع يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل مباراة الفريق أمام سيراميكا التي حسمها الدراويش بثنائية دون رد. المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسماعيلية في الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز على ملعب استاد الاسماعيلية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن نادي الإسماعيلي عن تفاصيل جلسة الكومي مع اللاعبين، إذ حرص على دعم الفريق معنويًا وزياد التحفيز لمواصلة الانتصارات.

وطالب الكومي اللاعبين بالفوز من أجل تصحيح المسار في جدول البطولة الذي لا يليق باسم وشعبية الإسماعيلي الكبيرة في مصر وخارجها وقرأ الكومي مع أعضاء الجهاز الفني ولاعبي الإسماعيلي ما تيسر من أيات القران الكريم قبل انطلاق المباراة.

تحدث أحمد قناوي المدرب العام بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي عن فوز الدراويش الثاني على التوالي في الدوري المصري الممتاز. وتغنى قناوي في تصريحات للموقع الرسمي بنادي الإسماعيلي بالروح القتالية التي ظهر بها اللاعبين والتي ساهمت في حصد الدراويش الفوز الثاني على التوالي أمام منافس وصفه بالعنيد بحجم سيراميكا كليوباترا.

وقال قناوي في تصريحاته: الانتصار جاء بعد جهد كبير من الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل ودراسة فريق سيراميكا واستطعنا غلق مفاتيح اللعب لديه.

وأضاف: أرغب في توجيه الشكر لمجلس الإدارة برئاسة يحيى الكومي والذي ساند اللاعبين بكل قوة وأتمني الدعم باستمرار ويكونون خلف الفريق خاصة أننا لا نزال فى مركز لا يليق بقيمة هذا النادي الكبير.

واستكمل: أظن أن عوة الاسماعيلي للانتصارات سوف تساهم بشكل كبير في إثارة التوتر للفرق التي تتقدم علينا في الترتيب خاصًة أن فارق النقاط بات قليلًا جدًا. وأتم نجم الاسماعيلي الأسبق ومدربه الحالي: أغلقنا صفحة مباراة سيراميكا وسنخوض مباراة ودية أمام بلبيس لتجهيز المجموعة الثانية من اللاعبين بغرض تجهيز جميع اللاعبين لمواجهة البنك الأهلي التي تعد صعبة للغاية. واختتم: لا توجد مباريات سهلة، وسنبذل قصارى جهدنا للظفر بنقاط المباريات المقبلة والهروب من دائرة الخطر التي يتواجد فيها الاسماعيلي.

يذكر، أن الاسماعيلي حقق فوزه بهدفين دون رد على سيراميكا سجلهما باهر المحمدي من ضربة جزاء وعبد الرحمن مجدي، ليرفع الدراويش رصيده إلى ١٧ نقطة محتلًا المركز السادس عشر في سلم ترتيب الدوري.