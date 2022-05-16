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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /698004/مدرب-الإسماعيلي-عودة-الدراويش-ستزيد-التوتر-في-الدوري

تحدث أحمد قناوي المدرب العام بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي عن فوز الدراويش الثاني على التوالي في الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتغنى قناوي في تصريحات للموقع الرسمي بنادي الإسماعيلي بالروح القتالية التي ظهر بها اللاعبين والتي ساهمت في حصد الدراويش الفوز الثاني على التوالي أمام منافس وصفه بالعنيد بحجم سيراميكا كليوباترا

وقال قناوي في تصريحاته: الانتصار جاء بعد جهد كبير من الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل ودراسة فريق سيراميكا واستطعنا غلق مفاتيح اللعب لديه.

وأضاف: أرغب في توجيه الشكر لمجلس الإدارة برئاسة يحيى الكومي والذي ساند اللاعبين بكل قوة وأتمني الدعم باستمرار ويكونون خلف الفريق خاصة أننا لا نزال فى مركز لا يليق بقيمة هذا النادي الكبير.

واستكمل: أظن أن عوة الاسماعيلي للانتصارات سوف تساهم بشكل كبير في إثارة التوتر للفرق التي تتقدم علينا في الترتيب خاصًة أن فارق النقاط بات قليلًا جدًا.

وأتم نجم الاسماعيلي الأسبق ومدربه الحالي: أغلقنا صفحة مباراة سيراميكا وسنخوض اليوم مباراة ودية أمام بلبيس لتجهيز المجموعة الثانية من اللاعبين بغرض تجهيز جميع اللاعبين لمواجهة البنك الأهلي التي تعد صعبة للغاية.

واختتم: لا توجد مباريات سهلة، وسنبذل قصارى جهدنا للظفر بنقاط المباريات المقبلة والهروب من دائرة الخطر التي يتواجد فيها الاسماعيلي.. يذكر، أن الاسماعيلي حقق فوزه بهدفين دون رد على سيراميكا سجلهما باهر المحمدي من ضربة جزاء وعبد الرحمن مجدي، ليرفع الدراويش رصيده إلى ١٧ نقطة محتلًا المركز السادس عشر في سلم ترتيب الدوري.

ويعد هدف المحمدي ، هو الأول للدراويش على ملعب استاد الإسماعيلية منذ بداية الموسم، وذلك بالرغم من انتهاء الدور الأول كاملًا.