بدء الجلسة العامة للشيوخ..ومناقشات موسعة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي ومشروع قانون مستقبل وطن بشأن قادرون بإختلاف

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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /698001/بدء-الجلسة-العامة-للشيوخومناقشات-موسعة-حول-منظومة-الابتكار-والإبداع-التكنولوجي-ومشروع-قانون-مستقبل-وطن-بشأن-قادرون-بإختلاف

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب علاء الدين مصطفى وأكثر من عشرين عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.

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كما يناقش أيضا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد وأخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (200) السنة 2020.

سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي

النائب علاء مصطفي، أكد في طلبه، أن للتكنولوجيا والابتكار دور هام فى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، والتي أظهرت العديد من الدراسات التى أعدت قبل صياغة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 مدى مساهمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية وفى ضوء التطور التكنولوجى الهائل الذي يمر به العالم.

وأوضح أن تشجيع الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال بات فرصة مؤاتية لمعالجة البطالة والتمكين الاقتصادى والتنميةالاجتماعية والاقتصادية المستدامة".

وأكد مصطفي، أن للتكنولوجيا والإبتكار دور هام في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وقد أظهرت العديد من الدراسات التي أعدت قبل صياغة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 مدى مساهمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية، لافتا إلي أنه في ضوء التطور التكنولوجي الهائل الذي يمر به العالم، بات تشجيع الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال فرصة مؤاتية لمعالجة البطالة والتمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وأضاف أن العديد من التقارير الدولية تشير بأن وضع مصر بجانب كلا من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كمراكز ابتكار رئيسية للمشاريع الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليستحوذوا مجتمعين على 68٪ من إجمالي الصفقات التي تم الكشف عنها خلال عام 2020، وتقتنص مصر وحدها حوالي 24% من إجمالي تلك الصفقات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أنه نظراً لتسارع وتيرة الابتكار والتقدم التكنولوجي، والتوسع في استخدام التكنولوجيا في استحداث نماذج أعمال إبداعية ومتطورة، وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على إصدار استراتيجية الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، بات من المؤكد أن هذة الاستراتيجية وأهدافها المعلنة تحتاج إلى إعادة دراسة مرة أخرى والعمل على صياغة استراتيجية جديدة للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.