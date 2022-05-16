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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /697998/توفير-فرص-عمل-ورعاية-الموهوبين-اختصاصات-جديدة-لصندوق-قادرون-بإختلاف-بمشروع-قانون-مستقبل-وطن

تضمن تقرير لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بشأن مشروع قانون مستقبل وطن الخاص بصندوق قادرون بإختلاف والمقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، و60آخرين عدد من الاختصاصات الجديدة منها التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة ، وتغطية تكلفه التقارير الطبيبة اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة واثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.

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جاء ذلك وفق المادة الثالثة والتى نصت على أن تضاف مادة برقم 3مكرر وبنود أرقام(7.8.9.10.11.12.13.14.15) إلى المادة 11 وبند برقم (6) إلى المادة (14)من قانون أنشاء صندوق قادرون باختلاف، حيث مادة 3مكررا تنص على أن يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعدد من الأعضاء لا يزيد عن أربعة عشر عضوا.ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة فى هذا الشأن لمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية.

مادة 11..بنود( 7.8.9.10.11.12.13.14.15) تضمنت بند 7- حيث المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة، و8- المساهمة فى تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع وتوفير برامج التدريب المهنى لهم.9- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعى.

توفير فرص عمل ورعاية الموهوبين ..اختصاصات جديدة لصندوق قادرون بإختلاف بمشروع قانون مستقبل وطن

كما تضمنت بند 10- تشجيع ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغير ومتناعية الصغر ذات مردود اقتصادى.11- المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة.12- المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة.13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعى بحقوق ذوى الإعاقة ومتطلباتهم 14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة 15- تغطية تكلفه التقارير الطبيبة اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة واثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.

توفير فرص عمل ورعاية الموهوبين ..اختصاصات جديدة لصندوق قادرون بإختلاف بمشروع قانون مستقبل وطن