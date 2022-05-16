انت الان تتابع تفاصيل خبر حنان ترك تحتفل بعيد ميلاد نجلها.. صور حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - حرصت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك على الاحتفال بعيد ميلاد نجلها، متمنية له عام ملئ بالسعادة.

دوت الخليج يرصد احتفال حنان ترك بعيد ميلاد ابنها.

حنان ترك برفقة اينها

نشرت ترك صور من حفل عيد ميلاد ابنها وهي برفقته عبر خاصية استوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وكتبت عليها: "عيد ميلاد سعيد".

حنان ترك تتغزل في زوجها

نشرت الفنانة المعتزلة حنان ترك على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة جمعتها بزوجها رجل الأعمال محمود مالك، وجهت من خلالها رسالة إلى جمهورها ومتابعيها.

وقالت حنان في رسالتها: "لأجل عين تكرم ألف عين! فلو بتحب حد ضروري تكرم الي بيحبه،

- لو بتحبي جوزك يبقى تكرمي أمه وأبوه واخواته لأجل عيونه،

- لو إبنك متجوز وبيحب مراته يبقى تكرمي مراته لأجل ابنك،

- لو بتحب مراتك يبقى تكرم أهلها وتحترمهم وتكرم صحباتها".

وتابعت حنان ترك: "الرسول صلى اللّٰه عليه وسلم كان بيرسل من الشاة لصاحبات خديجة بعد وفاتها وهكذا وهكذا، أكثر طريقة بتألف القلوب وبتدل على صدق الود والله".

حنان ترك تنعي رئيس الإمارات

حرصت الفنانة حنان ترك، علي تقديم العزاء لدولة الإمارات العربية المتحدة فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة الذى وافته المنية، اليوم الجمعة.

وكتبت حنان ترك في تدوينة لها عبر حسابها علي موقع تويتر "‏‏‏‏‏‏‏‏إنا لله وإنا إليه راجعون. خالص العزاء وصادق المواساة لأشقائنا بدولة الإمارات العربية فى وفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ خليفة بن زايد ، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له وينزله منازل الصالحين وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان".

وكانت حنان ترك قد أعلنت ارتداء الحجاب بعد مسيرة فنية طويلة، وتمسكت بالتمثيل به لفترة بحيث شاركت في فيلم "المصلحة" وقدمت بطولات أعمال مثل "هانم بنت باشا" و"القطة العامية" و"نونة المأذونة"، وكان آخر مسلسل قدّمته هو "أخت تريز"، كما شاركت في أعمال كارتون مثل "بسنت ودياسطي" و"سوبر هنيدي"، قبل أن تعلن اعتزالها الفن نهائياً.