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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /698002/النائب-السيد-جمعة-توجيهات-الرئيس-بتسهيل-إجراءات-الشركات-الناشئة-يساعد-على-النهوض-بالاقتصاد-الوطني

أكد النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل تسجيل إجراءات الشركات الناشئة، وذلك من خلال مجموعة قرارات مهمة من بينها تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

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وأضاف جمعة، أن الشركات الناشئة تسهم بشكل كبير فى النهوض بالإقتصاد الوطنى من واقع الدور الذى تلعبه هذه الشركات على صعيد الأعمال وتوفير فرص عمل جيدة ومناسبة للشباب، خصوصًا فى ظل المسيرة التنموية القوية التى تنتهجها مصر، والتى تعزز فيها البلاد مسيرات التعاون البناءة داخليًا وخارجيًا فى اتجاه دعم تنافسية وتنوع الاقتصاد المصري.

النائب السيد جمعة: توجيهات الرئيس بتسهيل إجراءات الشركات الناشئة يساعد على النهوض بالاقتصاد الوطني

كما أشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات يدعم زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة، لافتًا إلى أن حزمة القرارات الصادرة عن الرئيس السيسي والحكومة لمواجهة الأزمة الإقتصادية العالمية غير مسبوقة.

ولفت النائب، إلى أن توسيع مشاركة القطاع الخاص ستؤدي إلى إحداث حالة من الرواج الإقتصادي والتنموي بعدما أعلنت الدولة أنها ستتهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة، مؤكدًا أن ذلك سيساعد على زيادة معدلات الإستثمار بشكل كبير.