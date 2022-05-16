زلزال قرارات اقتصادية..أبو العينين: الحكومة و ضعت يديها على النقاط القوية التي تبعث الثقة بالاقتصاد الوطني..وأطالب بـ تنظيم مؤتمر اقتصادي عالمي

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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /697995/زلزال-قرارات-اقتصاديةأبو-العينين-الحكومة-و-ضعت-يديها-على-النقاط-القوية-التي-تبعث-الثقة-بالاقتصاد-الوطنيوأطالب-بـ-تنظيم-مؤتمر-اقتصادي-عالمي

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن مصر تستطيع أن تصبح أفضل بقعة في العالم في التجارة العالمية، لكننا نحتاج دور جديد للسفارات المصرية في الخارج للتسويق للمشروعات والإستثمارات".

دوت الخليج

أبو العينين: الحكومة و ضعت يديها على النقاط القوية التي تبعث الثقة بالاقتصاد الوطني

وقال، أبو العينين - خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة صدى البلد - إنه يجب التحلي بالوعي في الجهاز الإداري القائم علي إستراتيجية تنشيط الإستثمار"، فالدولة تتنافس على تقديم الحوافز وتشجيع قطاعات الإستثمار ، مضيفا:" محتاجين تسويق المشروعات المصرية من خلال السفارات المصرية في الخارج".

وقال إن مصر بحاجة إلى دور جديد لسفاراتها بالخارج، وأن يكون لها مادة تسويقيّة للمشروعات المصرية، وعقد مؤتمر اقتصادي، ودعوة الشركات الكبرى به؛ للاستثمار في مصر.

وأضاف الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، أن مصادر سلاسل الإمداد في العالم ستتغير بعد جائحة كورونا.

وقال أبو العينين إنه يجب أن نستغل أزمتي كورونا والحرب الروسية والأوكرانية إلي منحة نستفيد منها.

وتابع : "نحن أمام تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب من الجميع التكاتف لجذب المزيد من الإستثمارات".

وأوضح وكيل مجلس النواب: "مصر تستطيع أن تخطو خطوات كبيرة نحو المستقبل في ظل التحديات العالمية الراهنة".

وعلق أبو العينين على الحوافز التي أعلنها رئيس الحكومة اليوم خلال المؤتمر الصحفيي الذي عقده، موضحًا أنها ستعمل علي تنشيط الصناعة المصرية، وقال إن قرارات رئيس الوزراء اليوم كانت مكاشفة وخططه واضحة.

ووجه التحية إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على القرارات الاقتصادية لإعلان رؤية مصر للتعامل مع الأزمة العالمية، وصفًا إياها بأكبر زلزال قرارات اقتصادية.

وقال إن رئيس مجلس الوزراء استطاع وضع يديه على كل النقاط القوية التي تبعث الثقة في الاقتصاد الوطني، معربًا عن اتفاقه مع كل قرارات رئيس الوزراء التي أعلن عنها اليوم خلال المؤتمر الصحفي.

وتساءل النائب محمد أبو العينين: مَن الذي سيقوم بتنفيذ هذه القرارات المهمة؟ ويجب أن يكون هناك وعي لدى المنفذين بأهمية عامل الوقت وأن التأخير سيؤثر تأثيرًا بالغًا على الاستراتيجية التي تستهدف نهضة مصر، ولا بد أن يكون هناك عقاب وثواب لكل المسئولين عن تنفيذ ذلك.

وأشار إلى أنّ مصر دخلت تنافسية عالمية- اقتصادية، ويبقى السؤال: «نحن بحكم موقعنا الاستراتيجي ماذا نستطيع أن نفعل؟» موضحًا أنّه يجب استغلال علاقة مصر بإفريقيا ونحتاج إلى التكاتف من أجل التسويق الخارجي لاستراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات.

ووجه وكيل مجلس النواب، التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ على قراراته بشأن الحوار الوطني، موضحًا أن أصل الحوار الوطني الحقيقي؛ هو أن تصبح مصر دولة اقتصادية، متقدمة، ولها ثقلها.

وأوضح أبو العينين أنّ الحوار الوطني كلمة شاملة تستلزم الوقوف أمام الجوانب السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا يمكن اختزاله في الجزء السياسي فقط، مشيرًا إلى أن أزمة الزيادة السكانية بحاجة إلى حوار وطني، هي وغيرها من القضايا.

وأكد في حديثه: «نفسي الحوار الوطني يبدأ في كل قرية ومحافظة؛ لاستغلال موارد القرى والمحافظات، وتكون فيه أسئلة للحوار في كل المجالات؛ بحيث يتم التفاعل الشعبي على مستوى كل محافظات مصر، وبعدها يقيم الخبراء نتيجة الحوار.

وأكمل:" ربنا كرمنا برئيس حكيم وعاقل ويستمع للجميع، وطموحاته تصل للسماء".

وتحدث أبو العينين عن زيارته للمغرب ضمن وفد رفيع من البرلمان الأورومتوسطي، ولقائه بعدد من مسؤولي المغرب، حيث قال إن رئيس البرلمان المغربي حدثه عن أنه شاهد مسلسل الاختيار 3 على مدار الـ30 حلقة كاملة، وأعجب بصور صلاة العيد في مصر، مشيرا إلى أن أعضاء البرلمان المغربي في حالة ذهول بالمشروعات المصرية، والنهضة الاقتصادية وحياة كريمة، والظهير العمراني، ويشعرون بأن ثمة مجد يحدث في مصر قائلًا: «الخارج يرى التطوير والتقدم الموجود في مصر حاليًا».