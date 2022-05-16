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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /697992/أيتن-عامر-تحتفل-بوصول-متابعيها-عبر-إنستجرام-إلى-12-مليون-متابع

حرصت الفنانة أيتن عامر على الاحتفال بوصولها إلى 12 مليون متابع عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

دوت الخليج يرصد احتفال أيتن عامر بزيادة عدد متابعيها.

ونشرت عاما صورة البروفايل الخاص بها على انغام أغنية «مبروك» ل رامي عياش.

أيتن عامر تطرح خطافة الرجالة

على الصعيد الآخر، طرحت الفنانة أيتن عامر مؤخرًا أغنية خطافة الرجالة، وتقول كلماتها: عاملة لاف على صورته وانا حبيبته ومش هاقف اتفرج وانا هقفش جامد ده البارد عمال بيهرج يا نهار ابيض كده مش فايت انا قلبى مولع نار شايط بقى بينى وبينها انا تار بايت ده متعرفنيش و دى قلة ذوق كدة مش طالبه بزياده لطافه دى عميت فى عنيها العيب فيها ولا انا شفافة انا موتى و سمى اللى قافلنى بتبص فى وشى وتحضنى ومن ضهرى بتلعب و تخونى وكله على مفيش

كلمات أغنية خطافة الرجالة

خطافة الرجالة حرصوا منها تلعب على مين لا ده بعينها اللى تقربله الله يعينها مش هسكت ولا هقف اتفرج خطافة الرجالة حرصوا منها تلعب على مين لا ده بعينها اللى تقربله الله يعينها جمهورى كبير يملى مدرج

خطافة الرجالة

ولا عاش ولا كان اللى يقرب من حد بحبه دة انا اصلى قعدت اما دخلت و ربعت فى قلبه دورها فى حياته يدوب مشهد و انا بطله فيلمه الناس تشهد ومكنتش احبها تتعقد بس اعمل ايه

عينك يدب فيها رصاصه راحه جايه عليه زى ما بيقولوا عنيها فيه وتقول

عماله تلفى و بتحاولى و تقولى لا ذوقى ولا ستايلى و أتاريكى عماله تتحايلى علشان تشوفيه

خطافة الرجالة حرصوا منها تلعب على مين لا ده بعينها اللى تقربله الله يعينها مش هسكت ولا هقف اتفرج خطافة الرجالة حرصوا منها تلعب على مين لا ده بعينها اللى تقربله الله يعينها جمهورى كبير يملى مدرج

خطافة الرجالة خطافة الرجالة خطافة الرجالة

خطافة الرجالة حرصوا منها تلعب على مين لا ده بعينها اللى تقربله الله يعينها مش هسكت ولا هقف اتفرج خطافة الرجالة حرصوا منها تلعب على مين لا ده بعينها اللى تقربله الله يعينها جمهورى كبير يملى مدرج