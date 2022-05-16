انت الان تتابع تفاصيل خبر بالأسماء.. إصابة 11 شخص فى نقلاب ميكروباص على الطريق الزراعى ببني سويف حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /697990/بالأسماء-إصابة-11-شخص-فى-نقلاب-ميكروباص-على-الطريق-الزراعى -ببني-سويف

دوت الخليج

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم لهم.

أسماء المصابين

واستقبلت طؤارى مستشفى بنى سويف التخصصي المصابين وهم : سحر هاشم، 48 سنة، ممرضة بسمسطا، وبها سحجات وكدمات متفرقة، وأحمد محمد، 6 سنوات، مقيم ببنى سويف، وبه إشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات، و سجدة محمد، 4 سنوات، وبها إشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات، وريحانة محمد، سنة و3 شهور، وبها سحجات وكدمات، و عبد الرحمن سلامة، 18 سنة، مقيم بمركز ناصر، وبه إشتباه كسر بالذراع الأيمن، و عيد لملوم، 30 سنة، مقيم بمركز ناصر، وبه اشتباه كسر بالكتف الايمن و سحجات و جروح بالجسم، وحسن على، 36 سنة، وبه إشتباه كسر بالذراع الايمن و سحجات و جروح بالجسم، و منى محمد، 30 سنة، وبها سحجات بالجسم، و شيرين عبد العظيم، 38 سنة، مقيمة ببنى سويف، وبها إشتباه كسر بالعمود الفقرى، وليلى سيد، 35 سنة، مقيمة بمركز ببا، وبها سحجات بالجسم، وبدرية سيد، 33 سنة، صيدلانية بسمسطا، وبها كدمات وسحجات متفرقة

الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة.