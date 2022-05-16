رئيس الوزراء يهنئ الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسًا لدولة الإمارات

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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /698000/رئيس-الوزراء-يهنئ-الشيخ-محمد-بن-زايد-بانتخابه-رئيسا-لدولة-الإمارات

دوت الخليج

رئيس الوزراء يرسل برقية تهنئة للشيخ محمد بن زايد

وبعث رئيس الوزراء برقية تهنئة جاء فيها: «يطيب لي، بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، أن أتقدم إلى سموكم، بخالص التهنئة على نيلكم ثقة المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات العربية، وانتخابكم بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات، خلفاً للمغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان».

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي في برقيته قائلا: «أنتهز هذه المناسبة، لأجدد لسموكم الإعراب عن تقديرنا واعتزازنا بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وثقتنا في أنها ستشهد في عهدكم مزيداً من تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات».

واختتم رئيس الوزراء برقيته بالتوجه إلى الله العلى القدير أن يوفق سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويسدد على طريق الحق والخير خطاه، وأن يديم على الإمارات الشقيقة، وشعبها الكريم، الاستقرار والرخاء تحت قيادته الحكيمة.

اختيار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا لدولة الإمارات

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد تم اختياره رئيسًا لدولة الإمارات، أول أمس السبت، بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة الماضية، حيث أعلنت الدولة تنكيس الأعلام لمدة 40 يومًا.