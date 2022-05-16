محافظ القاهرة يقدم واجب العزاء لسفيرة دولة الإمارات بالقاهرة في وفاة سمو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 11:22 صباحاً - قدم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واجب العزاء للسيدة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة في وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة .

واكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الأمة فقدت برحيله قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها .

وقال محافظ القاهرة : " نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، قيادة وشعبا، سألين الله تعالى أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته، ويلهم ذويه وكافة محبيه الصبر والسلوان" .