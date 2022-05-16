بمشاركة وزيرة الهجرة.. جامعة بنى سويف تنظم الندوة التثقيفية التاسعة عشر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 11:22 صباحاً - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية روح الولاء والإنتماء لدى مختلف قطاعات الشعب المصرى ، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى الندوة التثقيفية التاسعة عشر لطلبة جامعة بنى سويف ، بمشاركة السفيرة / نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، للتوعية بتحديات الدولة المصرية فى المرحلة الراهنة .

وألقت السفيرة / نبيلة مكرم وزيرة الهجرة كلمة عبرت خلالها عن تقديرها البالغ للدور الذى تقوم به القوات المسلحة فى حماية الوطن وما تبذله من تضحيات من أجل رفعته ، من جانبه قال الدكتور / منصور حسن أحمد حسن رئيس جامعة بنى سويف ، إن الندوة تهدف لتشكيل الوعى الوطنى وتعزيز روح الإنتماء لدى شبابنا من الطلبة .

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال الندوة كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور مؤكداً على أهمية تنظيم مثل هذه الفاعليات للحفاظ على روح الولاء والإنتماء لدى الشباب .

كما شهدت الندوة إلقاء محاضرات عن دور القوى الذكية فى تحقيق الأمن القومى المصرى ومحاربة إرهاب الفكر والتطرف بواسطة نخبة من المحاضرين ، بالإضافة لعرض مجموعة من الأعمال الفنية التى أبرزت مواهب عدة من طلبة جامعة بنى سويف .

وإختتمت الندوة بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم ، وتبادل الدروع ، وعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية .