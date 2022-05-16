المنوفية : متابعات ميدانية للأعمال التحضيرية لرصف طريق ” سلامون بحرى -...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 11:22 صباحاً - تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أخر مستجدات الموقف التنفيذى لخطة رصف وتطوير الطرق للعام المالى الجارى للوقوف على حجم الأعمال المنفذة وتسريع وتيرة العمل لتحقيق معدلات إنجاز مرضية كون قطاع الطرق أحد محاور التنمية المستدامة ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى بكافة مواقع العمل لتقديم التيسيرات اللازمة والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لضمان نهو الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المقررة .

وفى هذا الشأن ، أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بمتابعته للأعمال التحضيرية النهائية لرصف طريق " سلامون بحرى - كفر الجلابطة " ، حيث جارى أعمال فرد طبقة السن بالطريق بالكامل وذلك عقب الإنتهاء من توصيل كافة المرافق بالطريق والتي تتنوع بين " خطوط مياه الشرب والصرف صحي ، وكابلات كهرباء و انترنت ، وتوصيلات الغاز الطبيعى " ، وأشار رئيس المدينة إلى أنه فيما يخص أعمال الرصف بالخطة الإستثمارية للعام الحالي فقد تم الإنتهاء من رصف شارعى داير الناحية وشعلان بإجمالى أطوال (1,300) كم وذلك ضمن الخطة الإستثمارية بالشهداء بإجمالى تكلفة (10) مليون جنيه ، بالإضافة إلى أنه تم الإنتهاء من وضع طبقة الأساس وتركيب البلدورات وبلاعات الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحى بشوارع مسجد السلام حتى شارع النصر بطول 400 م ، وشارع داير الناحية بسرسنا بطول 800 م ، وشارع الإسعاف بداية من شارع بورسعيد وحتى شارع النصر بطول 300 م تمهيدا للبدء فى أعمال الرصف .

فيما أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع إلى أنه تم الإنتهاء وضع الطبقة الأسفلتية النهائية لـ (13) شارع بنطاق المدينة وهم ( شارع الثورة ، راغب ، الغولى ، محمد يونس ، محروس ، سرور ، البرماوى ، موسى عطية ، مكتب بريد شرق ، الحملة الميكانيكية بجوار السكة الحديد ، ابراهيم موافى ، وكذا استكمال شارع بورسعيد حتى مصرف القرنيين ، وطريق النصر بناحية الدبايبة ) ، كما تم الإنتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك لـ (3) شوارع وهم ( أولاد جابر ، حسنى عبده ، كريم الدين ) ، وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم الإنتهاء من وضع طبقة السن بشوارع ( الكورنيش ، ومتفرعات منطقة الزراعة ، الكاشف ، صيدلية الشيخ ، الجز ، سعد الله ) تمهيدا لاستكمال باقى الأعمال .

وفى قويسنا ، أفاد رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا بأنه تم البدء في تجهيز الأعمال التحضيرية لرصف وتطوير طريق قويسنا - شبين الكوم بداية من ميدان سليمان متولى إتجاه مدخل شبين الكوم ، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من رصف (10) شوارع بنطاق المدينة وهم ( شارع الجيش بطول 1,5كم ، عبد المحسن الصباحى بطول 1كم ، عبد العظيم بلابل بطول 500 م ، مؤسسة الأحداث بطول 600م ، السجل المدنى بطول 200 م ، وكذا شارع أحمد الطورى بطول 200م ، الشهداء بطول 400 م، مندى ناصر بطول 200 م، شارع الحكمة بطول 300م ، شارع سعد زغلول ) ، بالإضافة إلى أنه تم وضع طبقة الأساس لـ (12) شارع وهم (حارة دياب بطول 200م ، احمد بلابل بطول 600م، الأسراء بطول 150م، أبو القاسم الشهاوى بطول 300م، حارة الحلبى بطول 200م، فتحى الحداد بطول 300م، حارة نجم بطول 200م، وكذا شارع ضيف بطول 100م ، عزت الطورى بطول 100م ، حارة البمباوى بطول 100م، السلام بطول 100م، شارع سعد عبد الله ) ، فضلا عن قطع الفرمة لعدد (10) شارع وهم ( الصباحى بطول 400م ، الاسكندرية بطول 300م، مسجد الإمام بطول 100م، الفتوح بطول 300م، الإسماعلية بطول 300م، القاهرة بطول 300م، محمد فريد بطول 1كم ، نصر الدين بطول 150م ، وكذا شارع الشباسى ، سعد الطورى ).

وفى مركز ومنوف، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف إستئناف أعمال الرصف بكوبري طملاى العلوى الإتجاه الثاني بطول 1.50كم ، هذا وقد أضاف رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان بأنه تم الإنتهاء من وضع طبقة السن وتركيب البلدورات وبلاعات الأمطار بشارعى عبده حمزة بطول 900 م و الجمهورية بطول 700م تمهيدا للبدء فى أعمال الرصف ، وأشار رئيس المدينة إلى أن هناك متابعات ميدانية لأعمال الرصف بنطاق المدينة للتأكد من الإلتزام بكافة المعايير والمواصفات الفنية المقررة حفاظا على الصالح العام.